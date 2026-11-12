Костинброд бе домакин на значимо киноложко събитие с международно участие

На 8 ноември 2026 г. дворът на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд се превърна в домакин на изключително значимо за България киноложко събитие. Стопани на над 60 кучета от породата Българско каракачанско куче, пристигнали от различни краища на страната, се събраха в гр. Костинброд, за да представят своите животни пред съдия от Международната киноложка федерация (FCI). Прегледът и оценяването са важна стъпка в процеса по кандидатстване на породата за международно признаване като първата официално призната българска порода от FCI.

Събитието бе уважено лично от кмета на Община Костинброд – г-н Трайко Младенов, който подкрепи инициативата и значимите усилия за популяризиране и съхраняване на българското национално киноложко наследство.

Специален гост на мероприятието бе румънският експерт и член на Атестационната комисия към FCI Петру Мунтян. Освен с отговорната задача по оценяването на кучетата, дългогодишният съдия и експерт имаше възможност да се срещне с ръководствата на Община Костинброд и училището, както и да разгледа отблизо материално-техническата база на гимназията.

Директорът на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд, г-н Светослав Иванов, подчерта, че училището е изключително подходящо място за провеждането на подобен род инициативи. Той заяви готовността на гимназията и занапред с удоволствие да бъде домакин на събития, свързани с ветеринарната медицина, животновъдството и съхраняването на българските породи.

Община Костинброд приветства инициативи, които съхраняват българските традиции, популяризират родното наследство и утвърждават Костинброд като място за значими национални и международни събития!

Българското каракачанско куче е част от нашата история, традиции и национална идентичност. Неговото признание на международно ниво би било значим успех не само за киноложката общност, но и за цяла България!