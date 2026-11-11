"Предпочитате да ви излъжем за сроковете?": Шефът на "Топлофикация" не даде крайна дата за пускане на парното

За отстраняването на авариите са мобилизирани допълнително екипи от другите топлорайони, както и колеги от самата централа, които работят на място, за да отстраняваме по-бързо авариите. Много е лесно да зададете въпроса как, защо, искам конкретен срок, но когато стигнем до изпълнението по темата, малко нещата не са толкова прости. Това каза изпълнителният директор на „Топлофикация-София“ Петър Петров по време на изслушването му в Столичния общински съвет (СОС), на която беше поставен въпроса за ясни срокове кога ще има парно и топла вода в районите с аварии.

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Петров заяви, че той също иска да даде ясни срокове, но обясни, че това са аварии, които изскачат постоянно и те в момента работят на най-приоритетните участъци.

„Мислите, че ние не искаме да дадем срокове? Смятате, че ние бягаме от сроковете? Не, просто ви казвам, никой не лъже. Искам да ви обясня следното. Ние можем да ви дадем срокове, които обаче след това няма да изпълним. Защо? Поради тези непрекъснато изкачащи авари, ние не можем да дадем нещо различно и нищо конкретно. И това е нещо напълно естествено, защото това са аварии, които докато не бъде подменено трайно трасето, ще ги има. Колегите работят и на светлини, нощем“, изтъкна той.