Кабинетът "Радев":

Край на билетите и картите: Пътуваш в София само с телефона

26 май 2026, 12:35 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Край на билетите и картите: Пътуваш в София само с телефона

София най-после прави дългоочакваната стъпка към пълна дигитализация на градския транспорт. От днес в платформите Google Play и App Store е налично новото официално приложение Sofia2Go, което позволява на пътниците да прехвърлят физическите си транспортни карти директно в дигиталните портфейли на телефоните си (Google Wallet и Apple Wallet). Новината съобщи общинският съветник Симеон Ставрев в профила си във Facebook, ден преди официалното представяне на проекта от Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Софтуерът е разработен от консорциума, който изгради тикет системата в столицата.

ОЩЕ: От 15 септември: Нови автобусни линии ще свързват София с близките села

Новото приложение

Приложението предлага пълен набор от дигитални услуги, които ще спестят на гражданите реденето по опашки. Сред основните функционалности са:

  • Дигитализация на карти: Визуализация на издадените персонализирани (месечни, годишни) или анонимни карти и директното им добавяне към Apple/Google Wallet.
  • Онлайн презареждане: Зареждане на карти от разстояние, без необходимост от посещение на физически каси на ЦГМ.
  • Дигитални неперсонализирани карти: Възможност за създаване на изцяло нова виртуална карта.
  • Контрол и история: Проследяване на историята на пътуванията и покупките, както и получаване на известия при изтичащ срок на документа.

Как се влиза в системата?

Достъпът до Sofia2Go става с имейл и парола – същите, с които потребителите влизат в секция „Превозни документи“ на сайта на ЦГМ. За да виждате персонализираните си карти обаче, е необходимо еднократно да посетите офис на ЦГМ, където служител да свържи профила ви с физическата ви карта.

ОЩЕ: Столичният ж.к. Западен парк отново остава почти без транспорт (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Част от глобалното меню Transit Pass

Огромна стъпка напред е директното интегриране на София в глобалните дигитални портфейли. В менюто „Карта за обществен транспорт“ (Transit Pass) на Google и Apple Wallet системата вече автоматично предлага София (ако не се появи, може да бъде намерена чрез търсачката).

За първи път български транспортен оператор влиза в тази категория на Google Wallet. Директно от портфейла потребителите могат да купуват неперсонализирани карти (24-часова, 72-часова, месечна или годишна) и да плащат с едно докосване, дори без да инсталират Sofia2Go. При създаване на изцяло нова дигитална карта се удържа еднократна такса от 1.50 евро.

Критиките

Въпреки технологичния скок, общинският съветник Симеон Ставрев отправи и сериозни критики към реализацията на проекта:

„Sofia2Go се пуска 8 години след старта на тикет системата и само 2 години преди края на 10-годишния договор с изпълнителя, вместо това да се случи в самото начало“, посочва Ставрев.

Той изрази и несъгласие с избора на името, като допълни, че в приложението липсват ключови за гражданите функции като виртуални табла в реално време и разписания. Тези данни вече бяха отворени за софтуерни разработчици по идея на Ставрев и зам.-кмета по дигитализацията Иван Гойчев, но ЦГМ не ги е вградил в собствената си нова платформа, оставяйки тази услуга на частни приложения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
телефон Градски транспорт карта за градски транспорт
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес