Край на билетите и картите: Пътуваш в София само с телефона

София най-после прави дългоочакваната стъпка към пълна дигитализация на градския транспорт. От днес в платформите Google Play и App Store е налично новото официално приложение Sofia2Go, което позволява на пътниците да прехвърлят физическите си транспортни карти директно в дигиталните портфейли на телефоните си (Google Wallet и Apple Wallet). Новината съобщи общинският съветник Симеон Ставрев в профила си във Facebook, ден преди официалното представяне на проекта от Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Софтуерът е разработен от консорциума, който изгради тикет системата в столицата.

Новото приложение

Приложението предлага пълен набор от дигитални услуги, които ще спестят на гражданите реденето по опашки. Сред основните функционалности са:

Дигитализация на карти: Визуализация на издадените персонализирани (месечни, годишни) или анонимни карти и директното им добавяне към Apple/Google Wallet.

Онлайн презареждане: Зареждане на карти от разстояние, без необходимост от посещение на физически каси на ЦГМ.

Дигитални неперсонализирани карти: Възможност за създаване на изцяло нова виртуална карта.

Контрол и история: Проследяване на историята на пътуванията и покупките, както и получаване на известия при изтичащ срок на документа.

Как се влиза в системата?

Достъпът до Sofia2Go става с имейл и парола – същите, с които потребителите влизат в секция „Превозни документи“ на сайта на ЦГМ. За да виждате персонализираните си карти обаче, е необходимо еднократно да посетите офис на ЦГМ, където служител да свържи профила ви с физическата ви карта.

Част от глобалното меню Transit Pass

Огромна стъпка напред е директното интегриране на София в глобалните дигитални портфейли. В менюто „Карта за обществен транспорт“ (Transit Pass) на Google и Apple Wallet системата вече автоматично предлага София (ако не се появи, може да бъде намерена чрез търсачката).

За първи път български транспортен оператор влиза в тази категория на Google Wallet. Директно от портфейла потребителите могат да купуват неперсонализирани карти (24-часова, 72-часова, месечна или годишна) и да плащат с едно докосване, дори без да инсталират Sofia2Go. При създаване на изцяло нова дигитална карта се удържа еднократна такса от 1.50 евро.

Критиките

Въпреки технологичния скок, общинският съветник Симеон Ставрев отправи и сериозни критики към реализацията на проекта:

„Sofia2Go се пуска 8 години след старта на тикет системата и само 2 години преди края на 10-годишния договор с изпълнителя, вместо това да се случи в самото начало“, посочва Ставрев.

Той изрази и несъгласие с избора на името, като допълни, че в приложението липсват ключови за гражданите функции като виртуални табла в реално време и разписания. Тези данни вече бяха отворени за софтуерни разработчици по идея на Ставрев и зам.-кмета по дигитализацията Иван Гойчев, но ЦГМ не ги е вградил в собствената си нова платформа, оставяйки тази услуга на частни приложения.