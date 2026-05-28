Роза след финала на "Ергенът": Гатев отговори на неудобните въпроси за Румяна и Илияна

След неловката среща на Михаела с Марин и Любомира, скандала между Илияна и Стоян и разказаното от Елеонора и Кристиян, дойде ред Румяна и Гатев да разкрият искрени ли са били на финала в "Ергенът". Участниците потвърдиха това в студиото на "Преди обед" по bTV, където Мартин Николов им беше подготвил серия от пикантни въпроси.

"Честно казано, нямах търпение за финала, за да затворя тази страница в живота си", сподели Румяна. Гатев пък като джентълмен подари една последна роза на момичето – но във виолетов цвят.

Двамата обясниха, че са направили опит да бъдат двойка, но взаимоотношенията им така и не успяват да прераснат в здрава романтична връзка. "Каквото казахме на финала, така се случиха нещата", подчерта Руми. "Мисля, че и двамата имахме съмнения, защото всичко между нас се разви за около 10 дена…", допълни тя.

Въпреки че среща Гатев като ерген на по-късен етап в шоуто, тя дава шанс за опознаване и възможност за сериозни отношения, които обаче се оказват възпрепятствани от бариерите на риалити обстановката. "Видях Руми в една по-различна светлина…", коментира Гатев, като уточни, че камерите се оказват истинското предизвикателство. "Винаги има едно вълнение и не можеш да се отпуснеш като в реалния живот".

Елвиса не пропусна да попита Румяна защо отказа да целуне Гатев в един от най-емоционалните моменти с него в предаването. "Беше логично първо да си поговорим. Не ми дойде отвътре.", обясни момичето.

Гатев за Илияна

Водещият Мартин продължи с нова порция неудобни въпроси, но отнасящи се за Илияна, която Гатев хареса в самото начало.

"Илияна със сигурност е затворена страница", заяви той.

Той отговори и на твърденията на Илияна, че е имал близки отношения с друга участничка в предаването, освен с Румяна, като категорично отрече. "Не се впечатлявам от клевети, лъжи и слухове. Не е приятно да го чуеш от човек, към когото си имал чисти намерения", сподели Гатев и определи поведението на Илияна като "емоции на отхвърлен човек" ."От двата стола на земята", каза Гатев, без да дава подробности.

Румяна също беше лаконична и според нея е излишно да се коментират неща, които са приключили.