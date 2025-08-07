Боровец посрещна българския лъв от Формула 3 Никола Цолов

Българският лъв от Формула 3 Никола Цолов е в Боровец. Днес курортът Боровец посрещна една от най-големите надежди на българския моторен спорт – Никола Цолов. Срещата с феновете бе част от съпътстващата програма на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“.

Кметът на община Самоков, инж. Ангел Джоргов, връчи на младия пилот наградата „Д-р Емил Илиев“ – отличие, присъждано за изключителни постижения, с които се прославя България. “ Пожелавам на Никола много нови успехи и да го видим скоро като състезател във Формула 1. Надявам се един ден да тества и най-новата писта за моторни спортове, която се изгражда в Самоков“, каза инж. Джоргов.

Повече от час Никола Цолов отговаря на въпроси, разговаря искрено с феновете и отдели време за снимки и автографи, показвайки защо печели обичта на всички. Мелнишкият митрополит Герасим - секретар на Софийска митрополия, също се оказа негов почитател и го благослови за бъдещи подиуми.

Един ден, изпълнен с емоция, вдъхновение и надежда, че скоро България ще има свой представител във Формула 1!