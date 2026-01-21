Бум на бълхи и кърлежи чака софиянци заради кризата с боклука

Паразити и инфекции. Това са заплахите, които дебнат столичани заради кризата с боклука.

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев обясни до какво може да доведе проблемът със сметоизвозването в редица райони на София.

"Има голяма вероятност да има много бълхи и кърлежи. Някои инфекции, които са типични при плъховете, биха могли да засегнат хората", заяви проф. Кантарджиев.

Той подчерта, че хигиената на ръцете е от изключителна важност и посъветва да не влизаме вкъщи с обувките, с които сме били навън.

"Ако имаше чума, вече щяхме да си говорим за нея"

"Когато не се събира боклука, около кофите е мръсотия, а и листата от дърветата тази година не се събраха и гният на купчини по улиците, положението е ужасно", възмути се професорът.

Той подчерта важността на смяната на обувките, когато се прибираме. "Когато в кофите се хвърлят памперси на бебета, някои може да са болни, да речем, от хепатит А. И ако минем с обувките, можем да занесем тази инфекция вкъщи при децата си", допълни той.

По отношение на сигналите, че около контейнерите вече се забелязват плъхове, той призова и за мерки за дератизация, но в каналите, а "не да се хвърля по улиците".

Източник: iStock

През пролетта и лятото ще имаме много кърлежи и много бълхи, предупреди той пред БНР.

И изрази облекчение, че някои опасни зарази човечеството вече е елиминирало, защото иначе можеше да сме изправени пред проблем. "Ако имаше чума, щяхме сега да си говорим за нея", коментира проф. Кантарджиев.

РЗИ вече глоби кмета

Регионалната здравна инспекция в София вече състави акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

По думите му от октомври в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани. А инспекцията е пратила писма до общината за зоните – 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани.

Караджов посочи, че РЗИ е издала 4 предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.

"Не бяха отстранени, като районите "Илинден", "Красно село", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Триадица" и други, останаха без сметоизвозване", посочи Караджов.

Той отбеляза още, че на 20 януари изтича и срокът за изпълнение на второто предписание.