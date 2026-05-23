Детската млечна кухня в Божурище става безплатна

Кметът на Божурище Георги Димов обяви, че изпълнява и още едно свое обещание – от тази година Домашният социален патронаж - Божурище също ще бъде БЕЗПЛАТЕН. Уважаеми съграждани,

социалната политика винаги е била сред най-важните приоритети за мен и моя екип. Вярвам, че една община се развива истински тогава, когато полага грижа за хората – от най-малките деца до най-възрастните и уязвими жители.

Затова днес искам да споделя една нова идея, по която вече работим и ще осъществим през тази 2026-та година – детската млечна кухня към ДГ „Буратино“ ще стане напълно безплатна за всички семейства с постоянен адрес на територията на община Божурище, които ползват услугата.

Като родител знам колко важна е подкрепата за младите семейства и колко сериозно натоварване са ежедневните разходи.

Това е поредната стъпка в последователната социална политика, която водим през последните години.

Още преди държавата да въведе мярката за безплатни детски градини на национално ниво, Община Божурище, по мое предложение, направи детските си градини напълно безплатни за всички деца на територията на общината.

Още през първия ми мандат, въведохме и еднократна финансова помощ за новородено дете с постоянен адрес на територията на община Божурище, като тогава размерът ѝ беше 300 лв.

С новия бюджет за 2026 година, който се надявам държавата в най-кратки срокове да приеме, за да може и Общината да приеме своя бюджет за настоящата година, предвиждаме тази помощ да бъде УВЕЛИЧЕНА и вече да стане 300 евро за всяко новородено дете, с постоянен адрес на територията на общината.

Както обещах още в предизборната си кампания, от месец септември 2026 г. Домашен социален патронаж – Божурище също ще стане НАПЪЛНО БЕЗПЛАТЕН за потребителите на услугата.

Успоредно с това ще бъдат актуализирани и критериите за ползване на услугата, като ще бъде увеличен и нейният капацитет, за да можем да обхванем повече нуждаещи се хора – самотноживеещи възрастни лица, хора с увреждания и ТЕЛК, трудноподвижни граждани, лица без близки и подкрепа, както и други социално уязвими групи.

За мен социалната политика не е просто ангажимент, а кауза. И тепърва с моя екип разработваме още идеи и проекти в социалната сфера, защото вярвам, че грижата за хората трябва да бъде в основата на всяко добро управление.

Занапред ще надграждаме социалната политика и в посока, безплатно столово хранене за всички ученици в община Божурище.