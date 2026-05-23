В навечерието на 24 май в Елин Пелин се проведе тържествена среща-коктейл

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Община Елин Пелин проведе тържествена среща-коктейл с директори на образователни институции, учители, читалищни дейци и представители на културната общност.

Празничен поздрав към всички, които всеки ден пазят светлината на знанието, словото и българския дух, отправиха кметът на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов и председателят на Общински съвет – Елин Пелин, г-н Богомил Бранков.

Тази година наградите „Учител на годината“, „Ученик на годината“ и „Културен деятел на годината“ се връчват съгласно Статут за присъждане на ежегодни награди в областта на образованието и културата, приет с Решение №1056 по Протокол №38 от заседание на Общински съвет – Елин Пелин, проведено на 26 март 2026 г.

Предложенията за номинации са направени от директорите на образователните институции, с приложени решения от проведени педагогически съвети.

Носители на наградата „Учител на годината“ са:

Иванка Жейнова – старши учител в ДГ „Радост“, гр. Елин Пелин – в категория „Предучилищно образование“;

Жанета Андреева – старши учител в НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин – в категория „Начален етап на образование“;

Таня Цанева – старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин – в категория „Прогимназиален етап“;

Детелина Николова – главен учител по история и цивилизация в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин – в категория „Гимназиален етап“.

По предложение на ръководството на Община Елин Пелин, извън статута, за изключителни постижения и принос в областта на образованието бяха отличени още две вдъхновяващи личности:

Жени Щерева-Божанова – учител, приятел и вдъхновител, който със силата на словото води своите ученици към успехи в света на литературата и творчеството;

Румяна Генадиева – директор, лидер, творец и човек, който не само управлява, но и насърчава другите да вярват в себе си и да разгърнат своя потенциал.

Носители на наградата „Културен деятел на годината“ са:

Кирил Назъров – поет, писател, драматург и почетен гражданин на Община Елин Пелин – в област „Литература“;

Вилимир Кирилов – диригент на Представителен духов оркестър „Стефан Стефанов“ при НЧ „Светлина-1975“, с. гара Елин Пелин – в област „Музика“;

Надежда Чанова – художествен ръководител и хореограф на Мажоретен състав „Нани Денс“ при НЧ „Светлина-1975“, с. гара Елин Пелин – в област „Танцово изкуство“;

Юлия Динчева – музикален педагог и основател на Детска вокална група „Шик и трик“ при НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан – в област „Певческо изкуство“.

За изключителни постижения и принос в областта на културата бяха отличени и г-жа Бинка Георгиева при НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин и г-н Пламен Петров при НЧ „Светлина-1975“, с. гара Елин Пелин.

С грамоти бяха удостоени и всички директори на образователни и културни институции.

Благодарим Ви за труда, търпението, любовта и вдъхновението, с които водите децата по пътя на знанието.

Благодарим на учителите, които палят искри!

На културните дейци, които пазят паметта!

На всички, които правят така, че българският дух да има бъдеще.