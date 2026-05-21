Самоков отново е столица на спорта! С тържествена церемония в „Арена Самоков“ беше открито Европейското първенство по борба за момчета и момичета до 15 години – престижен форум, който събира в нашия град едни от най-талантливите млади състезатели от цяла Европа.

Само дни след успешното домакинство на Европейското първенство за кадети и кадетки до 17 години, Самоков отново доказва, че е утвърден център за спортни събития от най-високо ниво. През последните седмици градът ни живее със спорта - с емоцията на международното колоездачно събитие Giro d’Italia, преминало през нашата община, с историческия успех на футболния Рилски спортист и влизането на отбора в Б група, както и с достойното представяне и битките на баскетболния Рилски спортист, който продължава борбата за бронзовите медали в Националната баскетболна лига.

Специална гордост за всички нас е участието на Николай Бонев от самоковския клуб по борба, който ще представя достойно България и Самоков на европейския шампионат.

Благодаря на Българската федерация по борба, на Министерството на младежта и спорта, на организаторите, треньорите и всички, които допринасят Самоков да бъде домакин на събития от такъв висок ранг.

Убеден съм, че спортът е най-силният пример за дисциплина, характер и обединение. Именно затова Самоков ще продължи да подкрепя спорта и младите хора.

Пожелавам успех на всички състезатели, честна игра и незабравими емоции в Самоков!

Добре дошли и успех!