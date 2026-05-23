Ученици и учители в Самоков се включиха в мащабен Екоден за по-чист град. Инициативата на Община Самоков обедини всички училища в града в обща кауза за по-чиста и приветлива среда. В рамките на кампанията ученици, учители и доброволци се включиха в почистването на различни обществени пространства в града, районите и дворовете около училищата.

НУ "Станислав Доспевски" почистиха двора на училището и засадиха цветни лехи. ОУ „Авксентий Велешки“ почисти и зелените площи на бул. „България“. ОбУ „Неофит Рилски“ се погрижи за участък по ул. „Христо Максимов“ до околовръстния път в посока с. Драгушиново.

ОУ „Христо Максимов“ извърши почистване на ул. „проф. Васил Захариев“ и ул. „Ихтиманско шосе“, до изхода на околовръстния път. СУ „Отец Паисий“ и СУ „Никола Велчев“ се насочиха към парковете „Лаго“ и „Туристическата градина“, както и района около р. Искър. ОУ „Кирил и Методий“ почисти района на ролбана на Ридо.

Учениците от ПГ по туризъм – Самоков се погрижиха за зелените площи между р. Искър, ул. „Търговска“ и ул. „Вардар“, а ПТГ „Никола Вапцаров“ – за зелените площи в квартал „Самоково“.

Община Самоков осигури чували и ръкавици за всички участници. Инициативата има за цел не само да подобри градската среда, но и да изгради устойчиви навици у младите хора за отговорно отношение към природата.