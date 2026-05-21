София пуска допълнителни автобуси за "Нощ на музеите"

Допълнителни автобусни линии за "Нощ на музеите" в събота (23 май) ще осигурят от Столична община. Предвижда се временна организация на движението. София ще се включи в Европейската нощ на музеите на 23 май с десетки музеи, галерии и културни пространства, които ще отворят врати за посетители със специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития.

Автобусните линии по маршрут „Нощ на музеите“ са следните - от спирка пл. „Лъвов мост“ по бул. „Мария Луиза“, бул. „Цар Освободител“, ул. „15-ти ноември“, ул. „Оборище“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „Черни връх“, бул. „Арсеналски“ (в обособеното тролейбусно-автобусно трасе), ул. „Бяла черква“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, бул. „България“ и локалното платно на бул. „Околовръстен път“ до спирка „НИМ“.

В обратна посока маршрутът преминава през паркинга при НИМ, бул. „Околовръстен път“, бул. „България“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Бяла черква“, бул. „Арсеналски“, бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Мария Луиза“ до пл. „Лъвов мост“, с обръщане през кръговото движение на площада до спирка пл. „Лъвов мост“.

По маршрут „Военноисторически музей“ движението ще от спирка пл. „Княз Александър I“ по бул. „Цар Освободител“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Михай Еминеску“, ул. „Черковна“, ул. „Оборище“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“ и обръщане на посоката на площад „Княз Александър I“ в района на кръстовището с ул. „Княз Александър I“ до спирка пл. „Княз Александър I“.

От 18:00 до 23:00 часа в събота се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите, обслужващи инициативата: по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и пл. „Независимост“ и по ул. „Дякон Игнатий“ от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“. Осигурява се двупосочно преминаване по ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Цар Шишман“ в посока север към ул. „11-и Ноември“.

Ще бъдат разкрити и временни спирки до НВИМ на ул. „Черковна“ № 105 при вход А и „Орлов мост“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, пред Иранското посолство, около 40 м преди светофарната уредба на кръстовището при Орлов мост.