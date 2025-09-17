Присъствен, но неучебен ден за учениците в столицата

Празникът на София – 17 септември, в който Българската православна църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София, е определен за неучебен, но присъствен ден за училищата на територията на Столичната община от кмета Васил Терзиев. Директорите на столичните училища ще имат възможност да се запознаят със събитията, които ще се проведат в различни точки на града, и да вземат решение, съвместно с педагогическите си съвети, дали денят да бъде учебен или не.

ОЩЕ: За Деня на София: СОС с тържествено заседание

Богата програма

В програмата за Деня на София, изпратена от Столичната община на училищата, са творчески работилници, постановки и изложби, организирани заедно с академиите по изкуства - Националната художествена академия и НАТФИЗ, изложбата “Имало едно време” на “Исторически маршрути” и арт проекта The Sofianer, посветени на София, както и различни спортни събития.

Общината организира и тържествена церемония по издигане на знамето на града пред храма “Света София”.

Учениците могат да посетят организираните от Столичната община и районите празнични събития на 17 септември, както и да разгледат общинските музеи и галерии. С вход свободен ще работят „Регионален исторически музей – София“ – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. "Бански" №1 и филиалите, сред които: „Триъгълната кула на Сердика“, „Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Софийската градска художествена галерия и нейните филиали: галерия-музей “Дечко Узунов“ и галерия „Васка Емануилова“.

Научно-образователен детски център "Музейко" също отваря врати за безплатно посещение на ученици от столичните училища на интерактивните образователни и научни инсталации.