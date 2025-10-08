Войната в Украйна:

Граждански бюджет отново ще финансира идеи на софиянци за по-хубави квартали

08 октомври 2025, 13:39 часа 314 прочитания 0 коментара
Стартирах второто издание на "Граждански бюджет 2025". Вече има подадени и първите проекти. Всеки може да предложи нов проект за своя квартал или за целия град. "Всяка идея е ценна – от малки промени до по-мащабни решения - детски площадки и зелени площи, културни или образователни инициативи, спортни зони или стрийт фитнес, облагородяване на читалище или културен център, ново осветление за по-безопасни улици, подобрена достъпност за хора с увреждания", съобщи във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

"Вашето предложение може да бъде различно и уникално – важното е да носи полза за хората и да прави София по-добро място за живеене", уточнява Терзиев.

Проектите може да се подават до 9 нноември 2025 г., а пълна информация за програмата, както и формулярите за представяне на проекти, може да се намерят в сайта на „Решава София".

Проекти с градски мащаб, които касаят цяла София ще се финансират с от 200 000 до 500 000 лв. Проекти с местно значение - за конкретен квартал или район ще се финансират с от 10 000 до 200 000 лв.

През миналата година за гражданския бюджет бяха отделени рекордните 5.3 млн. лв.

"Миналата година заедно доказахме, че гражданските идеи могат да се превърнат в реални проекти. Нека тази година бъдем още повече и още по-смели“, призова градоначалникът. Той припомни и че са били подадени над 370 идеи, а след гласуване от 15 000 граждани са били избрани 77 проекта. „71% от одобрените предложения са в процес на изпълнение. До края на 2025 г. предстои да бъдат завършени множество инициативи – сред тях са 4 нови детски площадки, открита сцена за млади таланти, изграждане на обществен паркинг, обновяване на друг паркинг, модерно улично осветление край две училища, както и други проекти“, даде отчет Терзиев.

Виолета Иванова
