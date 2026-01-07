Искат обявяване на бедствено положение в София

Официално искане към кмета на София Васил Терзиев незабавно да обяви бедствено положение в 5 столични района отправи "Спаси София". Става въпрос за районите "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", а причината - кризата с боклука.

Тази възможност представи на брифинг в кв. "Хаджи Димитър" в София председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет Борис Бонев.

"Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо с рефорирмирано сметопочистване, София се оказа с по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата", заяви пред журналисти той.

Законът дава такава възможност

Още: Столична община: Изоставането в сметосъбирането в критичните райони на София ще бъде наваксано

Според Бонев бедствено положение в районите може да бъде обявено съгласно член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето. По думите му в петте района в момента на практика нормално почистване няма.

Позицията на "Спъси София" е, че обявяването на извънредно положение ще позволи мобилизация на техника и на държавните институции, така че да се намери необходим брой хора и техника, които да свършат работата.

"Терзиев да остави пиара си малко на спокойствие, да си почине, да ги прати в отпуска, да поиска помощ от държавата в контекста на това извънредно положение", предложи Бонев, цитиран от БТА.

Според Бонев обявената "битка с мафията на боклука" е приключила с нейния триумф.

Източник: БГНЕС

По думите му подписаните и удължени договори са на цени значително над прогнозните на самата община, а обещанията за нови правила, реална конкуренция и по-високи изисквания са останали само в реториката. "Вместо да проведе навременен и добре подготвен конкурс, общината влезе в последния момент в конфликт без план и без капацитет", заяви Бонев, добавяйки, че това е довело до мръсните улици и по-скъпото сметосъбиране за софиянци.

"Докато в други европейски градове отказът да се плаща на мафията води до временни кризи, в София кофите преливат по договор и на по-висока цена. Дори сключеният на 23 декември договор с общинското "Софекострой" е на цени по-високи от прогнозните на Терзиев", коментира Бонев и допълни, че това е поредното бламиране на общинския съвет от страна на кмета.

Столичният общински съвет създаде специална комисия, която трябваше да бъде информирана за работата с общинското дружество. "Никой не ни е информирал и после ще каже - не искат да работим заедно", заяви още Бонев.

Районите: Почистването е хаотично и зависи от публикации в социалните мрежи

Ситуацията на терен е системно и дълбоко сбъркана, заяви кметът на район "Красно село" Цвета Николаева.

Тя коментира, че районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване, вътрешните улици не се обслужват, стотици контейнери са счупени, а натрупаните отпадъци вече представляват пряк риск за здравето на хората.

Дори при новия договор с общинското дружество "Софекострой" не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще, допълни още тя.

Кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов заяви, че кризисният режим в района продължава, но без ясен план и координация между отговорните звена.

Той отправи критики, че сметосъбирането често зависи от хаотични реакции на публикации в социалните мрежи, вместо от изготвената организация.

"В прав текст - ПР-ът на Завода за боклука праща камиони да чистят каквото е видяла в групите. Това води до хаос и натрупване на още повече отпадъци", коментира Христов.

Кризата не може да бъде прикривана с уверения, че всичко е овладяно, смятат от "Спаси София". Партията настоява Столична община да поеме отговорност, да информира честно всички засегнати страни и да представи ясен, публичен план за излизане от ситуацията.

"Докато това не се случи, твърденията за контрол звучат откъснато от реалността, която софиянци виждат всеки ден по улиците си", смятат от партията.

Нови обжалвания блокират решението на проблема

Още: Районният кмет на "Люлин": Хората от квартала заслужават реверанс за такса смет

Преди ден кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев обяви, че опасенията му за усложняване на обстановката с боклука в "Зона 3", включваща районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", са се потвърдили.

Той коментира, че прогнозата му в началото на кризата през месец декември се е сбъднала и обществената поръчка на Столична община за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване в трите района е обжалвана и пред Съда.

"Въпреки, че "Комисия за защита на конкуренцията" се произнесе в полза на общината по този спор, фирмите участващи в търга, обжалваха решението ѝ пред съдебен състав. Това означава, че извънредното положение ще продължи още дълго и ще приключи неясно кога напред във времето. Надеждата ми за скорошно разрешаване на проблема от страна на Столична община остава, но реалността и хипотезите при предстоящите съдебни дела на две инстанции, поставят сериозни пречки пред трайното му и бързо разрешаване", заяви кметът.

Още: Нормализира ли се кризата с боклука: Отговорът от общината

Според него вече има голяма вероятност "блокажът" на процеса в "Зона 3" да трае до лятото на тази година.

"Удовлетворен съм от далновидността на нашата районна администрация, която единствена от всички до момента, превантивно и адекватно успя да подготви района за посрещане на тези тежки месеци. Имаме готовност да продължим да работим колкото е нужно, недопускайки "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" да се превърнат в сметище. Разчитам на колегиалност и финансова подкрепа от страна на Столична община, както до сега, за да устоим и през следващите месеци", допълни Георгиев.