Войната в Украйна:

Кино маратон в Елин Пелин

12 септември 2025, 20:09 часа 328 прочитания 0 коментара
Кино маратон в Елин Пелин

Кино маратон в Елин Пелин – 13 септември! Готов ли си за един ден, пълен с филмови емоции?  Запази си датата и вземи добро настроение, ние носим големия екран!

Прожекции:

14:00 ч. – Лило и Стич – смях и приключения за малки и големи!

16:00 ч. – Почивката – романтика, която стопля сърцето

18:00 ч. – Скандалните – истории, които ще разтърсят!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

19:20 ч. – F1 – адреналин на макс!

Всички билети: само 10 лв (5.11 €) 👉 Купи онлайн на entase.com или грабни на място преди прожекцията!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Елин Пелин
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес