Кино маратон в Елин Пелин – 13 септември! Готов ли си за един ден, пълен с филмови емоции? Запази си датата и вземи добро настроение, ние носим големия екран!

Прожекции:

14:00 ч. – Лило и Стич – смях и приключения за малки и големи!

16:00 ч. – Почивката – романтика, която стопля сърцето

18:00 ч. – Скандалните – истории, които ще разтърсят!

19:20 ч. – F1 – адреналин на макс!

Всички билети: само 10 лв (5.11 €) 👉 Купи онлайн на entase.com или грабни на място преди прожекцията!