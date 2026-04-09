Кметът на Самоков провери ремонта на общежитието на спортното училище

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, заместник-кметът инж. Петър Костов и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова извършиха оглед на напредъка на ремонтните дейности в общежитието на Спортното училище.

Проектът за интериорен ремонт се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост и предвижда цялостна модернизация на сградата – нова отоплителна инсталация, система за мониторинг на енергопотреблението и собствено енергийно захранване чрез фотоволтаици и ветрогенератори. С реализирането на тези мерки сградата ще доближи параметрите на почти нулево енергийно потребление.

В рамките на ремонта се извършва функционално преустройство на вътрешните пространства. Тристайните апартаменти ще бъдат обособени в две спални помещения и дневна зона, а на типовите етажи ще се изградят максимален брой двойни стаи, всяка със собствен санитарен възел. Предвидени са и изолационни стаи за болни деца на всеки етаж.

За удобството на учениците ще бъдат изградени общи дневни, кухненски помещения и столова, както и перални – както за лични дрехи, така и за спално бельо. На всеки етаж ще има помещения за възпитатели и обслужващ персонал. Подменят се настилки, врати и санитарни помещения, а след изграждането на новите инсталации се възстановяват мазилки и се боядисват всички стаи.

С модернизацията общежитието ще предлага комфортни и съвременни условия за учениците, което ще подпомогне развитието на Спортното училище и ще привлече повече млади таланти от страната.