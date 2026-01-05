Кризата с боклука в ''Подуяне'' ядоса хората, искат оставката на районния кмет

Живеещите в столичния район "Подуяне" са недоволни от ситуацията със сметоизвозването. Те се оплакват, че много от тротоарите са непроходими от натрупан боклук. В писмо до медиите Елеонора Ангелова, жител на район „Подуяне“ алармира за тежката ситуация в района. Тя обяснява, че в неделя (4 януари) доброволци са събрали боклука от едни от замърсените от неизвозения боклук общински терени.

ОЩЕ: Районният кмет на "Люлин": Хората от квартала заслужават реверанс за такса смет

„Това не е първото самоорганизиране на жители, в желанието за нормална среда за живот. Масово в района тротоарите вече са непроходими. Вятъра разнася боклуците по всички градинки, пътни и пешеходни платна. Неизчистените за пореден път и листа от есента, пълнят шахтите и създават друг проблем, който скоро ще преживеем при първия дъжд", тревожи се Ангелова.

Тя и нейни съмишленици се притесняват и че може да избухнат епидемии, зарази и опасност за здравето на жителите, след като в неделя са станали преки свидетели на това как на боклука са били изхвърлени десетки килограми изхвърлено развалено месо.

"Ситуацията, която управляващите наричат криза, излиза извън всякакъв контрол в района. Районният кмет на "Подуяне'' е абсолютно абдикирал от проблема. Налице са няколко снимки за безумно неадекватен пиар, като дори си позволи да качи снимки от празни контейнери на улица, която прекръсти. В същото време, контейнерите на изписаната улица, затъват в боклук", коментира още Ангелова.

ОЩЕ: 349 лв. за тон е недопустимо, 348 лв. е приемливо: Бонев за уж спечелената "война срещу мафията в боклука"

Тя критикува действията на районния кмет Кристиян Христов, който според нея има "нелепо поведение" за управляващ кмет, след като малко преди Нова година той публикува в социалните медии, че е пуснал официални писмо до Столична община за проблема с боклука, в което иска график за сметоизвозването и почистването в "Подуяне".

"Липсата на кризисни мерки от страна на районното ръководство, по отношение на сметосъбирането и сметоизвозването са само допълнение (трайното занемаряване на района, критичното състояние на уличната инфраструктура, въвеждането на платена зона за паркиране, без условия и обществено обсъждане, непрекъснатото противопоставяне на жителите един спрямо други, прекомерното застрояване без необходимата инфраструктура, липсата на детски градини и лошото състояние на съществуващите, неподдържането на детските площадки, проблемите с управлението на бюджета - неусвоени средства от 2023 г., нито един изпълнен проект по програмата на Столична община "Идеи за град" и др.), към мотивите поради които му поискахме оставката и на всеки един събран чувал оставихме посланието си оставка", пише Ангелова.

ОЩЕ: До нов конкурс: Терзиев гарантира почистването от боклук и сняг на шест квартала

По думите ѝ "т.нар. "криза" с отпадъците отдавна е прераснала в реална заплаха за здравето и безопасността на жителите".

Тя настоява за незабавна намеса на Столична община, въвеждане на спешни кризисни мерки и поемане на отговорност от районното ръководство.