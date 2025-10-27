Лакомство и пакост е диабет и затвор: Кметът на Елин Пелин обясни защо забранява Хелоуин

„Никого няма да арестувам, а това, което се стремим е в Деня на будителите, е да има факелно шествие. Това е начинът, по който да отстояваме българщината“. Това заяви кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов пред bTV. Още: Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в общината

Няма да има задържани и побоища

По думите му масовостта е на Деня на будителите и няма да се бърка в личния избор на хората. „Българщината отстъпва на един масов, комерсиален и шарен празник, а ние се стремим да обърнем фокуса в нашата българска част, без да се налага да арестуваме, да задържаме, да има скандали и побоища. Няма да има скандали и разногласия“, посочи Ивайло Симеонов. Той заяви, че не иска в очите на децата да изглежда като „лошия чичко“, но иска да отстоява националното самосъзнание на хората.

Той обясни, че Денят на будителите бива засенчен от нещо като празник, което не кореспондира с българската история и традиции. „В този празник няма нищо поучително и всеки път се говори за пакост или лакомство, а това означава диабет или затвор“, коментира кметът на Елин Пелин. Той добави, че всеки е свободен да направи избора си, но когато има черна хроника, допускаме едни много изкривени и извратени празници да объркват децата.

