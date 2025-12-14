Лайфстайл:

14 декември 2025, 17:15 часа 28 прочитания 0 коментара
Откриване на зимния сезон в курортен комплекс Мальовица. С празнична атмосфера, музикална програма, игри за децата и впечатляващо огнено шоу днес официално бе открит зимният сезон в курортен комплекс Мальовица.

Събитието се проведе в центъра на комплекса, където гости и туристи се насладиха на изпълненията на Силви Филип, фолклорен ансамбъл „Родея“, огнен спектакъл, както и на специална програма за най-малките.

Приветствие по повод старта на сезона отправи кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов. Той подчерта, че за него Мальовица не е просто курорт, а личен спомен и част от детството – място, което носи топлина, носталгия и вдъхновение.

„Радостен съм, че през последните години комплексът се развива все по-интензивно и се утвърждава като притегателен център за отдих, активен туризъм и семейни почивки“, заяви кметът. Той благодари на инвеститорите за усилията и визията, благодарение на които Мальовица се превръща във все по-желана туристическа дестинация.

Успешен сезон пожела и председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев.:"Със своята уникална природа, силен дух и богата история – като люлка на българския алпинизъм – Мальовица уверено заема своето достойно място сред водещите планински курорти в България."

Пожелаваме успешен зимен сезон, много гости и незабравими планински преживявания!

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
