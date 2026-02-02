Община Елин Пелин отново подпомага двойки с репродуктивни проблеми

Открита е процедура за приемане на заявления за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Елин Пелин със средства, предвидени в бюджета на Община Елин Пелин за 2026 г. Срокът за прием на документите е от 25.12.2025 г. до края на работния ден на 06.02.2026 г.

Процедурата е част от успешната политика, свързана с подкрепа на младите хора на територията на общината. По предложение на кмета, г-н Ивайло Симеонов бе изготвен Правилник относно реда и условията за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Елин Пелин, приет с Решение №54 по Протокол №4 от 19.12.2023 г. на ОбС-ЕП.

Чрез приетия правилник се определят редът, условията и процедурата за финансово подпомагане за „инвитро“ процедури на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми с постоянен или с настоящ адрес на територията на община Елин Пелин, които НЕ са одобрени за финансово подпомагане от други фондове към момента на кандидатурата. Средствата, които ще бъдат отпуснати, са в размер на до 5000 лв. на кандидат. Кандидатстването за финансово подпомагане НЕ ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция“. При неуспешен опит двойката може да кандидатства отново, но не повече от 3 пъти. Правилникът е публикуван на официалния сайт на община Елин Пелин в раздел „Правилници и наредби“: https://www.elinpelin.bg/currentNews-9394-newitem.html

Критериите, по които ще бъдат одобрявани кандидатите, са следните, изброени в чл. 4 от Правилника:

лицата от семейството или живеещите на семейни начала следва да са само български граждани, като поне един от тях следва да притежава постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Елин Пелин през последните пет години (Приложение №2);

кандидатите да нямат задължения към Община Елин Пелин;

да са с непрекъснати здравноосигурителни права;

да не са поставени под запрещение или осъждани по реда на НПК за престъпления от общ характер;

да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Възрастта на жените кандидатстващи за финансиране по програмата да съответства на Наредба №28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването.

Удостоверяването да е извършено с медицински документи, издадени от оторизирани за целта лечебни заведения: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации.

При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

Заседанието на комисията, на което ще бъдат разгледани постъпилите заявления, ще се проведе на 11.02.2026 г. от 10:00 ч. в сградата на община Елин Пелин.