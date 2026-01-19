Николай Неделков: „Люлин“ и „Слатина“ са на 50% почистени от боклук, до дни ще се разчистят напълно

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков коментира актуалната ситуация с почистването на София и кризата с отпадъците в столицата. Неделков определи идеята общинското дружество да поеме изцяло почистването на града като „нереалистична в момента“. Според него, това може да се реализира в бъдеще, но само след осигуряване на необходимия капацитет от техника и ресурси. По думите му за целта ще са необходими поне 200 снегорина, 150–200 сметосъбиращи автомобила, допълнителни машини за едрогабаритен отпадък и мотометачки. Директорът уточни, че подобен проект би изисквал значителни финансови средства и организационни усилия.

Неделков предостави информация за текущото състояние на почистването в София, като уточни, че градът е разделен на 9 зони за сметосъбиране. В някои райони има действащи договори с фирми, а в други се работи чрез анексирани договори или със собствения капацитет на „СПТО“ и „Соф Екострой“. Той отчете, че в районите „Люлин“ и „Слатина“, където общинските екипи работят активно, се наблюдава значително подобрение, като около 50% от контейнерите вече са обслужени и очакванията са задачата да бъде завършена в следващите дни.

По отношение на обвиненията за зависимости от конкретни фирми Неделков подчерта, че най-ефективното решение е хибриден модел – част от районите да се почистват чрез частни компании, а другите чрез общински капацитет. Той уточни, че битката с „мафията“ не е загубена, тъй като новите договори се подписват на по-ниски цени.

Неделков коментира и проблемите с „Топлофикация София“, като заяви, че инспекторатът редовно проверява възстановяването на засегнати улици след аварийни разкопавания и налага глоби при нарушения.

По повод разделното събиране на отпадъци директорът апелира към гражданите да изхвърлят боклука си по правилата, като обясни, че около половината от битовите отпадъци могат да бъдат рециклирани. Той увери, че събраните разделно отпадъци се обработват отделно и не се смесват с останалите.

В заключение Неделков подчерта, че развитието на системата за разделно събиране е ключово за подобряване на управлението на отпадъците в София и за оползотворяване на рециклируемите материали, което ще допринесе за кръговата икономика.