Нов културен и административен център отвори врати в Самоков! Днес официално бе открит новоизграденият Културен център „Самоков – уникално съчетание на традиции, култура и природа“, разположен в сградата на бившата „Първа частна банка“. На събитието присъстваха кметът инж. Ангел Джоргов, заместник-кметове, представители на Община Самоков, МИГ – Самоков, както и граждани.

Тържеството започна с водосвет, отслужен от архиерейския наместник отец Михаил Колев, който освети новите помещения и пожела всяко добро начинание да завършва с успех. Кметът инж. Джоргов изрази удовлетворението си от това, че още една изоставена сграда е възродена за нов живот. Той благодари на екипа, работил по проекта, за професионализма и успешната реализация.

От своя страна директорът на МИГ – Самоков, г-жа Валя Ангелова, подчерта, че новият център е замислен като отворено и споделено пространство, достъпно за всички – място за работа, срещи, обучения и културни събития. След цялостен ремонт и преустройство сградата е напълно обновена – с модерни зали, нови инсталации, достъпна среда и уютен интериор.

Специално място в центъра заема модерното coworking пространство, където всеки желаещ може да работи, да изпрати имейл, да проведе онлайн среща или да развива своя бизнес в удобна и професионална среда. Така Самоков се обогатява с още едно място за култура, творчество и общност, което ще събира хората и ще вдъхновява нови инициативи.