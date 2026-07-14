Нов международен успех за децата от Школа по кино и театър „Българи“ в Елин Пелин

Нов международен успех за децата от Школа по кино и театър „Българи“, гр. Елин Пелин! Общинската Школа по кино и театър „Българи“ – Елин Пелин, с ръководител Любо Миланов, спечели наградата за „Най-оригинален спектакъл“ на Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в Созопол. Отличието беше присъдено сред участието на над 50 театрални трупи от 10 държави.

Това престижно признание е заслужена оценка за таланта, труда и отдадеността на младите актьори и техния ръководител, които достойно представиха Община Елин Пелин на международната сцена.

Поздравяваме всички участници и техния ръководител Любо Миланов за високото отличие и им пожелаваме още много вдъхновение, творчески успехи и заслужени аплодисменти!

Гордеем се с Вас!