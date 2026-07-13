Леден душ: ТЕЦ "София" с изненада за столичани през август

През август голяма част от жителите на столицата са извън града и се наслаждават на своята почивка, но тази година те ще са късметлии и в друго отношение. В началото на месеца - от 3 до 10 август (включително) ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати на ТЕЦ „София“. От дружеството съобщиха, че причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ „София“ и по топлопреносната мрежа.

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Ремонтните дейности

Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването. "Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон.", уверяват от ТЕЦ „София“.

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Засегнати квартали

Спирането на топлоподаването ще засегне следните квартали:

района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“;

ул. „Владайска Река“, бул. „Данаил Николаев“, ул. „проф. Милко Бичев“, ул. „Мърфи“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Прага“;

ул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Камен Андреев“;

ул. „Охридско езеро“ ул. „Гюешево“ бул. „инж. Иван Иванов“, ул. „д–р Калинков“, бул. „Константин Величков“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Татарли“, ул. „Индже Войвода“, бул. „Тодор Александров“, ул. „Зографски Манастир“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Крум Хр. Стоянов“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Скопие“, ул. „Рожен“ , ул. „Александър Михов“, бул. „Илиянци“, Надлез Надежда;

ж.к. „Надежда“ 1-ва, 2-ра и част от 4-та част - от бл. 401 до бл. 422 включително;

ж.к. „Толстой“;

ж.к. „Свобода“ - бл. 41 и бл. 42;

ж.к. „Илиянци“;

ж.к. „Света Троица“;

ж.к. „Фондови жилища“;

НПЗ „Военна рампа“;

ж.к. „Илинден“ от бл. 1 до бл. 4;

ж.к. „Зона Б–5“;

ж.к. „Зона Б–5–3“;

ж.к. „Зона Б–18“;

ж.к. „Зона Б–19“;

ж.к. „Банишора“;

района в ж.к. „Лозенец“ в карето между бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Крум Попов“,

ул. „Цанко Церковски“, ул. „Капитан Андреев“, бул. „Черни връх“, ул. „Лале“, ул. „Теодоси Търновски“, ул. „Кръстьо Сарафов“, ул. „Милин камък“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Кирил Видински“ и бул. „Драган Цанков“.

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Извинение

За допълнителна информация може да следите на сайта на Дружеството, фейсбук страницата ни - www.facebook.com/www.toplo.bg, както и на информационния телефон 0700 11 111. „Топлофикация София“ се извинява за причиненото неудобство и благодари на всички потребители за разбирането!

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