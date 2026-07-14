Традиционен събор в село до Самоков представи местните традиции

Традиционният събор на село Продановци, община Самоков, отново събра жители, гости и приятели на селото в празник, изпълнен с български дух, музика и добро настроение. Богатата фолклорна програма превърна деня в истински празник на българските традиции, а площадът оживя с изпълненията на талантливи самодейни състави и изпълнители. От името на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов присъстващите поздрави секретаря на общината Станислава Цветкова. В своето приветствие тя подчерта, че Продановци е сред най-активните села в общината с будни и сплотени жители, които пазят и съхраняват местните традиции.

Тя припомни и наскоро отбелязания 10-годишен юбилей на читалището в селото като благодари на всички, които с всеотдайността си поддържат жив културния живот и предават българските ценности на младите поколения.

На събитието присъства и началникът на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова.