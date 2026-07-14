Кметът на Божурище успокои жителите за терена, купен от завод "Рубин": Имотът никога не е бил общински, но поставяме конкретна забрана

Кметът на Община Божурище (Софийска област) Георги Димов внесе яснота относно придобития от стъкларския завод "Рубин" държавен имот в града, който ще се използва за открит склад съгласно сключения договор за продажба. Той даде да се разбере, че въпросният имот с 92 декара площ е бил държавен, а не общински, затова общината няма как да се намеси, но все пак тя е направила всичко възможно, за да оправдае опасенията на местните жители.

Те се оплакваха в социалните мрежи, че имотът, който е в непосредствена близост до жилищни сгради и до централната част с новия площад, може да генерира шум, замърсяване или затруднен трафик. Георги Димов обаче е категоричен - няма да има никакво производство на този терен, а достъпът ще се осъществява само от главния републикански път Е80, не от вътрешните улици на града.

Кметът съобщи на 14 юли, че в общината е постъпило писмено изложение от инвеститора, закупил имота от държавата. Този терен е бил собственост на Министерство на отбраната и след това е придобит от завода за стъкло "Рубин". В момента процедурата е стигнала до Община Божурище и се изразява в промяна на общия устройствен план (ОУП) и последващо допускане на подробен устройствен план (ПУП) - за открит склад за готова стъклена продукция.

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"Този вид инвестиции се насърчават от държавата по закон"

Това означава, че имотът преди това е преминал през всички държавни институции, казва Димов. "Тоест, държавата го е процедирала и е допуснала имотът да бъде продаден, защото този инвеститор е клас А. Този вид инвестиции се насърчават от държавата по закон, който е създаден от държавата. Така въобще се е стигнало, че този инвеститор да може да има законово право да закупи този имот. Също така този инвестотор има законовото право да иска промяна на ОУП, защото се позовава на закона за насърчаване на инвестициите и на ЗУТ (Закона за устройство на територията - бел. ред.). Очевидно след като инвеститорът следва закона, който му дава право на всички тези стъпки, за реализация на своята инвестиция, то мога да кажа, че общината няма никакво законово основание да спре таква инвестиция, която определено е насърчавана от закона и държавата", написа кметът на Божурище във Facebook.

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"Това, което може да направи - и сме направили като община, е да сложим забрана с решение на Общински съвет, а именно: забрана за каквото и да е било производство. Тоест, в този имот няма как да има завод или каквото и да е било производство, а само открит склад за готова продукция за стъкло. Също така от общината ще бъде допуснат ПУП с достъп само и единствено откъм Е80, а не през вътрешните улици на град Божурище. Да повторя, че транспортен достъп ще има само и единствено през Републикански път Е80", увери Димов.

"След като направихме задълбочен анализ на всички документи и сертификати за инвеститор клас А, какъвто е завод "Рубин", то определено стигнахме до извод, че Община Божурище не може да си позволи своеволия, продиктувани от кандидат-кметове и определени общински съветници, че да върви против закона. Ако това се случи, то така определено ще изложим общината на огромен съдебен риск и респективно финансов такъв. Това е недопустимо. Знам, че във времето немалко хора гледаха градини в този имот, но той никога не е бил общински. Сега имотът е частен и е заграден. Това определено възпрепятства същите наши съграждани да продължат да гледат градини, но имотът никога не е бил техен, а държавен", добави още градоначалникът.

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"Аз времето назад не мога да върна, нито да накарам държавата да даде този имот на общината, а съм го искал още през първия си управленски мандат като кмет. Моето искане беше този имот да бъде придобит от общината, но уви - имотът вече е частен. Ще се върна на това, че аз, като кмет, съм длъжен да опазвам обществения интерес, който не се изразява само в това кой и каква зеленчукова градина е гледал довчера, а и в това каква щета може да понесе общината, ако не се съобразяваме с ясно разписаните закони в нашата държава", завърши Георги Димов.