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"Операция Кино София" 2026 представя анимацията "Титина" в с. Житен, район Нови Искър

13 юли 2026, 14:55 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Арт фест
"Операция Кино София" 2026 представя анимацията "Титина" в с. Житен, район Нови Искър

"Операция Кино София" е специално издание на "София Филм Фест на път" – пътуващият формат на международния кинофестивал София Филм Фест, с прожекции в населени места в райони в периферията на Столична община с вход свободен. Целта е жителите на тези населени места да имат достъп до публични прожекции на избрани образци на световното кино. За екипа на София Филм Фест е чест и привилегия да продължи за втора поредна година този проект, благодарение на Столична община – "Операция Кино София" се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура", "София – Град на киното".

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На 17 юли стартират прожекциите за 2026 година с интригуващия рисуван разказ "Титина" на норвежката режисьорка Кайса Нес, вдъхновен от реалната история на малкото кученце, което се превръща в световна знаменитост и пътува със стопанина си чак до Северния полюс. 

Италианският инженер на дирижабли Умберто Нобиле се радва на спокоен живот с любимото си куче Титина. Един ден норвежкият изследовател Роалд Амундсен се свързва с него и поръчва дирижабъл, с който да покори Северния полюс. Нобиле се възползва от възможността да влезе в историята. Той взема със себе си Титина и необикновеното трио се отправя на експедиция към последното неизследвано място на Земята. Походът им е успешен, но двамата мъже не могат да си поделят славата. През погледа на четириногата знаменитост Титина е разказана една истинска история за триумф и поражение.

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"Титина" е анимационен филм, вдъхновен от истински събития, с използване на съществуващи документални материали от действителните експедиции", – споделя режисьорката Кайса Нес. – "Моето желание бе да представя филма като приключение, което е по-голямо от живота; в него могат да се случат неочаквани и магически инциденти. Сред най-важните вдъхновения за "Титина" е филмът "Porco Rosso" на Хаяо Миязаки – анимационна история, която е интересна и завладяваща за публика от всички възрасти... "Титина" е филм за обикновени герои, които крачат към необятното. За двама разочаровани мъже, които откриват напълно празно място. И за кученцето, което оживя, за да разкаже историята!"

За "Операция Кино София"

"София Филм Фест" е най-мащабният международен кинофестивал в България. Програмата му включва стотици филми и кинотворци, които имат възможност да общуват с българската публика. През 2009 г. започна пътуващото издание на СФФ, което представя избрани програми в различни градове в България, сред които Габрово, Велико Търново, Севлиево, Русе, Сливен, Кюстендил, но също и малки населени места. Идеята на инициативата "Операция Кино София" е в райони като Банкя, Панчарево, Нови Искър, Бистрица и др. да гостуват с представяне на филми на голям екран.

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"Операция Кино София" е не просто поредица от прожекции – това е възможност за емоционално съпреживяване на филмови истории, за дискусии и за изграждане на културна осъзнатост в по-широк мащаб. Инициативата ще остави дълготрайна следа в различни райони на Столична община благодарение на културата и изкуството, които могат да достигат и до най-отдалечените кътчета на един модерен град като София.

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София Филм Фест Нови Искър филми Титина
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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