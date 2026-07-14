Община Костинброд официално откри обновената сграда на Районното управление

На 14 юли 2026 г. Община Костинброд, съвместно с Районно управление – Костинброд и Министерството на вътрешните работи, официално откри обновената сграда на районното управление – вторият успешно реализиран обект по проекта за енергийно обновяване на административни сгради в общината. Церемонията започна с тържествен строй на служителите на Районно управление – Костинброд, воден от началника на управлението главен инспектор Стоян Стоянов, и изпълнение на националния химн. По православна традиция отец Николай и отец Георги Михнев от храм „Св. св. Кирил и Методий“ отслужиха водосвет за здраве, благополучие и успешна служба на всички служители.

Сред официалните гости бяха заместник-министърът на вътрешните работи г-н Емил Ганчев, народният представител генерал Румен Миланов- Председател на комисията за контрол над службите за сигурност, областният управител на Софийска област инж. София Торолова, директорът на ОДМВР – София старши комисар Владимир Иванов, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Емил Пармаков, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София старши комисар Георги Иванов, представители на МВР, началници на районни управления в Софийска област, представители на фирмата изпълнител, строителния надзор и консултантите по проекта, както и домакините: кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, председателят на Общински съвет – Костинброд д-р Атанас Тенев и общински съветници, Началникът на РУ – Костинброд главен инспектор Стоян Стоянов, служителите на Районно управление – Костинброд и Домашния социален патронаж.

В приветствието си водещият подчерта, че само седмица след откриването на обновената сграда на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Костинброд отбелязва успешното завършване и на втория обект по същия проект. Така и двете сгради вече предлагат модерна, енергийно ефективна и достъпна работна среда за институциите, които ежедневно работят за сигурността, обществения ред, административното обслужване и социалната грижа за жителите на общината.

Обновената сграда на Районно управление – Костинброд има особено значение за обществения живот в общината. Освен полицейската служба, в нея се помещава и Домашният социален патронаж към Община Костинброд, който ежедневно осигурява топла храна на стотици възрастни, самотно живеещи и нуждаещи се жители.

Обновяването на сградата е реализирано в рамките на Предложение за изпълнение на инвестицията № BG-RRP-4.020-0036 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Пожарна в УПИ VI-2689, гр. Костинброд и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Районно управление – Костинброд“, финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Общата стойност на проекта за двете административни сгради възлиза на 969 651,67 евро с ДДС, от които 826 544,68 евро са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз и бюджета на Република България, а 143 106,99 евро са собствен принос на Община Костинброд. В рамките на проекта са обновени общо 2292 кв. м обществена площ, постигнат е енергиен клас „А“, реализирани са годишни енергийни спестявания от 521 794 kWh, изградени са фотоволтаични системи, нови външни асансьори и е осигурена достъпна архитектурна среда.

В приветствието си кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов подчерта, че откриването на обновената сграда е символ на последователната политика на общината за инвестиции в обществената сигурност, модернизирането на институциите и осигуряването на по-добри условия за работа на служителите, които ежедневно се грижат за спокойствието на гражданите.

„За Община Костинброд днешният ден е още един прекрасен празник. Днес можем с удовлетворение да кажем, че една голяма мечта на нашата община вече е реалност – двете най-важни сгради, свързани със сигурността на нашите граждани – Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, вече имат своя напълно нов, модерен и европейски облик.

Само преди седмица открихме обновената сграда на пожарната, а днес официално откриваме и сградата на Районното управление. Така успешно завършва един от най-значимите инфраструктурни проекти, реализирани от Община Костинброд през последните години.

Това нямаше да бъде възможно без много труд, професионализъм и добра организация. Благодаря на колегите от Общинска администрация – Костинброд, които извървяха целия път – от подготовката на проекта в отдел „Оперативни програми и проекти“, през неговото управление, до успешното изпълнение от отдел „Строителство“. Благодаря и на Общински съвет – Костинброд за подкрепата и осигурения собствен принос, както и на всички институции, които работиха заедно, за да постигнем този резултат.

Нашата община е сред най-бързо развиващите се общини не само в Софийска област, но и в България. В Костинброд непрекъснато идват нови семейства, които избират да живеят тук, защото намират добра среда, спокойствие и перспектива за развитие. Наред с това на територията на общината продължава да се развива силен бизнес. Освен утвърдените индустриални предприятия от клас „А“, все повече нови инвеститори избират именно Костинброд, за да реализират своите проекти и да разкриват нови работни места.

Но всичко това не би било възможно без сигурност. Нямаше да има устойчиво развитие, ако нямаше обществен ред, спокойствие и доверие в институциите. Затова днес искам да изразя своята искрена благодарност към всички служители на Министерството на вътрешните работи – полицаи, пожарникари и всички, които ежедневно, често незабелязано, работят за сигурността на нашите жители. Вашият професионализъм, отговорност и всеотдайност са в основата на спокойствието, което хората в нашата община усещат всеки ден.

Днешното откриване е много повече от приключил строителен обект. То е доказателство, че когато държавата, местната власт и европейската солидарност работят в една посока, резултатите са видими и остават за поколения напред.

Благодаря на всички, които допринесоха тази обща цел да се превърне в реалност. Пожелавам на служителите на Районно управление – Костинброд здраве, успешна служба, професионално удовлетворение и винаги да се завръщат живи и здрави при своите семейства. Честито на всички! Нека обновената сграда бъде символ на модерна, ефективна и силна държавност в полза на хората!“

Към присъстващите се обърна и заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, който поздрави Община Костинброд за успешното реализиране на проекта и благодари на всички, допринесли за неговото изпълнение.

„Уважаеми господин кмете, уважаеми гости, уважаеми колеги,

За мен е огромно удоволствие да присъствам на откриването на обновената сграда на Районно управление – Костинброд. Всеки път, когато се открива нова или обновена сграда на районно управление, това е специален момент за мен, защото и аз съм израснал професионално в такава структура и добре познавам значението на добрите условия за работа на служителите.

Днешният ден е ярък пример как държавата, местната власт и европейската солидарност могат да работят заедно в синхрон, когато целта е по-добрата сигурност на гражданите и създаването на достойни условия за хората, които ежедневно изпълняват своя професионален дълг.

Искам да благодаря на ръководството на Община Костинброд за инициативността и успешната реализация на този проект, както и на всички, които бяха ангажирани с неговото изпълнение. Благодаря и на служителите на Районно управление – Костинброд за професионализма, отговорността и всеотдайността, с които ежедневно изпълняват своите служебни задължения в полза на обществото.

Пожелавам ви здраве, успехи и спокойна служба. Нека обновената сграда бъде още една предпоставка за по-добра работна среда, по-висока мотивация и още по-ефективна работа в името на сигурността на гражданите. Благодаря!"

Областният управител на Софийска област инж. София Торолова също поздрави Община Костинброд и ръководството на РУ – Костинброд по повод успешното приключване на проекта. Тя поднесе поздравителни адреси до кмета на Община Костинброд, председателя на Общински съвет – Костинброд и началника на РУ – Костинброд, с пожелания за здраве, успехи и бъдещи добри инициативи в полза на жителите на общината.

Кулминацията на церемонията беше прерязването на трикольорната лента, с което обновената сграда беше официално открита. За церемонията се погрижиха малките танцьори от Танцов състав „Зорница джуниър“.

След официалната церемония заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, народният представител и председател на Комисията за контрол над службите за сигурност ген. Румен Миланов, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Емил Пармаков, заедно с кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов и ръководството на общината, посетиха и обновената сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Костинброд, за да се запознаят с цялостната реализация на проекта за енергийно обновяване на двете административни сгради. В рамките на посещението делегацията разгледа и Центъра за видеонаблюдение на Община Костинброд, изграден и оборудван от общината, който играе ключова роля за превенцията, обществения ред и сигурността на жителите на общината. Посещението даде възможност гостите да придобият цялостна представа за мащаба на инвестицията и за резултатите от доброто партньорство между държавната и местната власт при реализирането на проекта.