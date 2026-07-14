Фестивал на малината се проведе в Самоков

Второто издание на Фестивала на малината - Самоков 2026 събра производители, фермерски базар, богата културна програма и много награди от празничната томбола, които донесоха незабравими емоции на всички гости.

Благодарим на нашите партньори, участници, производители, доброволци и на всички, които бяха част от този празник. Благодарим и на всички жители и гости на Самоков, че споделиха тези прекрасни моменти с нас!Споделяме част от най-красивите кадри от фестивала. Фермерският базар на Фестивала на малината ще ви очаква и утре до 14:00 часа.