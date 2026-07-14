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След 20 години беззаконие: Премахнаха незаконен обект до езерото "Ариана"

14 юли 2026, 9:43 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След 20 години беззаконие: Премахнаха незаконен обект до езерото "Ариана"

Столична община премахна незаконна постройка, разположена в Борисовата градина непосредствено до езерото "Ариана". Обектът е използван близо две десетилетия без договор и без правно основание, а в последните години не е изпълнявал обществена функция. Премахването е извършено без разход за бюджета на Столична община. "Днес тази страница е затворена. Законът важи за всички и няма значение дали става дума за малък обект или за емблематични примери за незаконно застрояване. Нашият подход е един и същ – общественият интерес стои над частния", заяви кметът на София Васил Терзиев.

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По думите му премахването на незаконния обект е още една стъпка към възстановяването на публичните пространства в града. "Работим за повече зеленина, повече места за отдих и повече ред. Винаги съм бил нетърпим към незаконното завземане на обществени територии. София принадлежи на хората, а не на онези, които с години са свикнали да използват публичната собственост като лична", каза още Терзиев.

Защита на най-големия парк

Кметът подчерта, че подобни действия решават конкретни проблеми, но истинската гаранция за бъдещето на Борисовата градина е приемането на новия Подробен устройствен план. "Борисовата градина е твърде ценна, за да бъде оставена без ясни правила. Именно затова е важно най-после да приемем нов Подробен устройствен план, който да даде дългосрочна защита на парка, да ограничи възможностите за произволни решения и да постави обществения интерес над частния", заяви Терзиев.

По проекта за Подробен устройствен план са постъпили 441 становища от граждани и организации. Всички предложения са анализирани, а на 15 юли ще бъдат разгледани от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

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Планът има за цел да запази характера на Борисовата градина като най-големия парк на София, като същевременно ограничи новото застрояване, защити историческите елементи на парка, създаде условия за придобиване на частните имоти в обществен интерес и възстановяване на знакови места като къпалня "Мария Луиза", Летния театър, стадион "Юнак" и водния канал. Предвижда се още опазване на лесопарковата част, подобряване на пешеходната и велосипедната достъпност и ограничаване на автомобилния достъп в парковата територия.

"Именно така трябва да се вземат решения за най-ценния парк на София – с обществено участие, експертен анализ и ясни правила. Нашата задача не е само да премахваме последствията от натрупаните през годините проблеми, а да създадем условия те повече да не се повтарят", подчерта кметът.

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Незаконни постройки Борисова градина Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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