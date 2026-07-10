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Официално бе открит Фестивалът на малината 2026 в Самоков (СНИМКИ)

10 юли 2026, 19:10 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Официално бе открит Фестивалът на малината 2026 в Самоков (СНИМКИ)

Днес площадът на Самоков ухае на малини, усмивки и празнично настроение. За втора поредна година нашият град е домакин на едно от най-значимите събития, посветени на българските производители на малини и ягодоплодни. Фестивалът беше официално открит от министъра на земеделието и храните г-н Пламен Абровски, заедно с председателя на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните Божидар Петков, секретаря на Общината Станислава Цветкова и заместник кметът на община Самоков г-жа Венета Галева.

В своето приветствие министърът на земеделието и храните акцентира, че секторът на малинопроизводството и ягодопроизводството е сред малкото отрасли в българското земеделие с положително експортно салдо. По думите му това е ясен знак, че българските производители могат успешно да се конкурират на международните пазари със своята качествена продукция. Той поздрави всички производители за техния труд, постоянство и отдаденост, като им пожела здрава, успешна и богата реколта.

Г-жа Галева акцентира върху значението на партньорството между институциите, местната власт и бранша, като отбеляза, че именно обединените усилия създават условия за устойчиво развитие на сектора и за популяризирането на българските плодове както у нас, така и извън страната.

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След официалната церемония гостите разгледаха изложбените щандове на производители, фермери и занаятчии, където имаха възможност да опитат качествена българска продукция и да разговарят с изложителите.

Програмата продължи с пресконференция, по време на която бяха обсъдени актуални въпроси и предизвикателства пред земеделския сектор, както и възможностите за неговото бъдещо развитие. В рамките на деня официалните гости посетиха и био ферма „Стойчев“, където се запознаха с демонстрации на иновативни технологии и съвременни практики в производството на малини – още едно доказателство, че българското земеделие върви уверено към модерно и устойчиво развитие.

Фестивалът продължава още тази вечер. От 17:30 часа на площада в Самоков има богата музикална и културна програма, фермерски базар, кулинарни изкушения и много настроение.

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Самоков малини община Самоков Пламен Абровски
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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