Нова детска площадка зарадва жителите на ромския квартал в Самоков

На днешния празник – Банго Васил (Ромската Нова година), поставихме символично начало на изграждането на нова детска площадка в VII квартал, до стадион „Спартак“.

В словото си кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта, че изборът на датата не е случаен, тъй като Банго Васил символизира новото начало, надеждата и вярата в по-доброто бъдеще. Той отбеляза, че новата детска площадка е първата, която се изгражда в района и изрази надеждата си тя да се превърне в любимо място за игра, общуване и радост за децата и жителите на квартала.

Празничното настроение беше допълнено от топъл поздрав на децата от ДГ „Пролет”, които изпълниха традиционна ромска песен и посрещнаха кмета с обредна питка.

На събитието присъстваха още заместник-кметът на община Самоков инж. Костов, общински съветници, както и жители на квартала, които споделиха празничния момент и подкрепата си за реализирането на проекта.

Община Самоков продължава да работи целенасочено за създаването на качествена, безопасна и достъпна среда за игра и спорт за децата в общината.

Честит Банго Васил!