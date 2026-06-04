Нови линии и "зелена вълна" за трамваите в София

Амбициозна и мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, която обещава изцяло да промени начина, по който софиянци се придвижват над земята, стартира Столична община. Целта на реформата е градският транспорт на релси да стане значително по-бърз, предвидим и прецизно синхронизиран.

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Заместник-кметът по направление "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев обяви, че София поетапно преминава към изцяло нов модел на движение. Голямата цел е премахването на т.нар. "пакетно движение" - ситуацията, в която няколко трамвая пристигат едновременно на спирката, а след това се чака дълго. Вместо това се въвеждат твърди и по-кратки интервали – организация, която копира ефективния модел на столичното метро.

"Зелена вълна" и за трамваите

За да се гарантира редовността на мотрисите, Общината работи ускорено по софтуерна оптимизация на светофарните уредби по основните трасета. Това ще осигури "зелена вълна" специално за масовия градски транспорт на ключовите кръстовища.

Оптимизацията вече дава своите първи видими резултати. След пълната синхронизация на разписанията по емблематичната линия № 5, времето за пътуване на пътниците от кв. "Княжево" до центъра на града е съкратено с около 10 минути в едната посока.

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Промени в линиите

Реформата, която ще се въвежда поетапно до края на годината, включва сериозни маршрутни промени за по-добра свързаност между отделните райони на столицата:

Удължаване на линия № 8: Трамваят ще има нов маршрут и вече ще се движи до площад "Журналист" в кв. "Лозенец";

Трамваят ще има нов маршрут и вече ще се движи до площад "Журналист" в кв. "Лозенец"; Пускат се две изцяло нови трамвайни линии – № 13 и 17, които ще улеснят трансфера между ключови градски зони;

– № 13 и 17, които ще улеснят трансфера между ключови градски зони; Модернизация на парка: Успоредно с инфраструктурните промени продължава и дългосрочният процес по обновяване на трамвайния парк с нови и модерни мотриси.