Строеж променят маршрутите на автобуси 111 и 314 в София

Строеж на търговски комплекс променят маршрутите на автобусни линии 111 и 314 в София, съобщиха от Столична община. От 8 до 9 август (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Донка Ушлинова“ между ул. „Рачо Петков Казанджията“ и ул. „Витошки камбани“.

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За същия период от време се въвежда и временна организация на движение на част от линиите на градския транспорт, съответно:

Автобусите от линия № 111 ще се движат в посока ж.к. „Младост -1“, както следва: от ж.к. „Люлин 1-2“ по съществуващия маршрут до кръговото кръстовище с ул. „Рачо Петков Казанджията“, надясно по ул. „Рачо Петков Казанджията“ (през спирка с код:2650 за автобусна линия № 314), наляво по ул. „Емил Илиев“, наляво по ул. „Бяла река“, наляво по ул. „Клен“, наляво по ул. „Витошки камбани“ до кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“ и направо по установения маршрут посока ж.к. „Младост- 1“. В обратна посока маршрутът не се променя. Закриват се следните спирки: - спирка с код:2624 „Резиденшъл парк София“; спирка с код:2649 „Местност Камбаните“.

Разкриват се временни спирки: - „Ул. Емил Илиев - временна“ на ул. „Емил Илиев“, на 40 м от кръстовището с ул. „Рачо Петков Казанджията“ посока ул. „Бяла река“; „Ул. Витошки камбани-временна“ на ул. „Витошки камбани“, на 50 м преди кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“.

Автобусите от линия № 314 ще се движат:

· в посока с. „Бистрица“, както следва: от ж.к. „Младост-2“ по съществуващия маршрут до и през кръгово кръстовище бул. „Александър Малинов“ - ул. „Донка Ушлинова“, надясно по ул. „Витошки камбани“, надясно по ул. „Клен“, по ул. „Бяла река“, по ул. „Емил Илиев“, наляво по ул. „Рачо Петков Казандижията“ и по маршрут посока с. „Бистрица“.

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Закриват се следните спирки: - спирка с код:2839 „Резиденшъл парк София“; спирка с код:2650 „Рачо Петков Казанджията“.

Разкриват се временни спирки: - „Ул. Витошки камбани-временна“ на ул. „Витошки камбани“, на 40 м от кръговото кръстовище от ул. „Околовръстен път“ посока ул. „Клен“; „Ул. Емил Илиев-временна“ на ул. „Емил Илиев“, на 40 м преди кръстовището с ул. Рачо Петков Казандижията.

В посока с. „ж.к. „Младост-2“, както следва: от с. „Бистрица“ по съществуващия маршрут до кръстовище ул. „Рачо Петков Казанджията“ - ул. „Емил Илиев“, надясно по ул. „Емил Илиев“, по ул. „Бяла река“, по ул. „Клен“, по ул. „Витошки камбани“ до кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“ и направо по установения маршрут посока ж.к. „Младост- 2“. Закриват се следните спирки: спирка с код:2651 „Рачо Петков Казанджията“; спирка с код:2624 „Резиденшъл парк София“; спирка с код:2649 „Местност Камбаните“. Разкриват се временни спирки: „Ул. Емил Илиев - временна“ на ул. „Емил Илиев“, на 40 м от кръстовището с ул. „Рачо Петков Казанджията“ посока ул. „Бяла река“; „Ул. Витошки камбани-временна“ на ул. „Витошки камбани“, на 50 м преди кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“.