Поезия, спомени и любов към родния край събраха жители и гости на Елин Пелин. В Конферентната зала на Общинска библиотека – Елин Пелин се състоя представянето на книгата „Римуваният свят на Веселин от град Елин Пелин“с автор - нашият съгражданин Веселин Колев.

Вечерта премина в атмосфера на вдъхновение и уважение към силата на словото. Срещата с автора се превърна в топъл разговор за поезията, живота и любовта към родния край. Разговор, който напомни, че истинските думи остават в сърцата дълго след като бъдат изречени.

Благодарим на Веселин Колев за споделеното творчество и на всички, които станаха част от тази красива литературна вечер. Община Елин Пелин ще продължи да подкрепя инициативи, които съхраняват българския дух, насърчават творчеството и пазят жива връзката ни с родното.