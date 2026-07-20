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"Ice Park Sofia" може да се превърне в атракция от европейско ниво

20 юли 2026, 13:51 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: ICE PARK Sofia
"Ice Park Sofia" може да се превърне в атракция от европейско ниво

Да бъде разширен зимният атракцион "Ice Park Sofia“ в Княжеската градина в София предлага председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. Предложението ще бъде гласувано в четвъртък на последното заседание на общинския съвет преди лятната ваканция. Предвижда се сключване на ново тристранно споразумение за сътрудничество между Столичната община, Фондация „София – европейска столица на спорта“ и „АСТ СЕРВИЗ“.

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Проектното разширение предвижда ледената площ в парка да достигне 9000 кв. м., като ще бъдат обособени над 1 километър ледени алеи за свободно пързаляне. За децата и начинаещите ще бъдат осигурени над 150 помощни средства и тренажори, посочиха от СОС. Реализацията на проекта ще бъде чрез публично-частно партньорство.

"Ще бъде разширен и безплатния достъп за ученици на възраст между 10 и 18 години. Благодарение на новия мащаб на съоръжението, капацитетът за организирани безплатни посещения се удвоява – от 400 на 800 ученици дневно. В делничните дни, в периода от 10 януари до 1 март, ще бъдат осигурени по две безплатни двучасови сесии (сутрин и следобед) по предварителен график. За последните четири години инициативата вече е обхванала над 18 000 деца от 50 столични училища", отбеляза Петров.

"С тази инициатива се борим с екранната зависимост и заседналия начин на живот сред децата", каза той. "Удвояването на капацитета за безплатни ученически посещения гарантира равен достъп за хиляди софийски ученици. Едновременно с това, превръщането на "Ice Park Sofia" в мащабна атракция от европейско ниво ще даде силен тласък на зимния туризъм в столицата ни", добави Петров.

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В София тази зима работиха четири ледени пързалки. Ледената пързалка в Княжеската градина беша на площ от 5000 кв. м. и с дължина на леденото поле от 750 метра.

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Ледена пързалка СОС Цветомир Петров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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