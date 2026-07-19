За втори път Община Самоков предоставя учебни пособия и материали на деца и ученици по проекта „Заедно в училище“

За втори път в рамките на учебната 2025/2026 година Община Самоков предоставя учебни пособия и материали на деца и ученици по проекта „Заедно в училище“, реализиран по Националната програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов посети ДГ „Звънче“, където се срещна с децата и педагогическия екип и връчи част от предоставените материали. Те са предназначени да подпомогнат учениците и образователните институции, като улесняват учебния процес и създават по-добри условия за обучение.

По проекта през учебната 2025/2026 година 191 деца и ученици от община Самоков ще получат необходимите учебни пособия и материали. В инициативата участват НУ „Станислав Доспевски“, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Отец Паисий“ и ДГ „Звънче“.

Община Самоков продължава да подкрепя образованието и да работи за осигуряване на равен достъп до качествено обучение, като чрез подобни инициативи подпомага както децата и учениците, така и училищата и детските градини.