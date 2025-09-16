Войната в Украйна:

"Обеля" в паника: Жители на столичния квартал хвърлили жива змия на боклука

Изхвърлен на боклука терариум с жива змия - този скандал се разрази в столичния квартал "Обеля" в последните дни. За това съобщи в местна Facebook група един от жителите. Твърди се, че терариумът бил оставен до кофи, около които минават хора, включително деца. Разпространиха се и снимки. Собствениците са били открити, но не видели нещо притеснително в това да оставят ненужния вече домашен любимец на боклука.

Проведена е спасителна операция - и за змия, и за жители на квартала, като хората са звънели в кметството и на представители на неправителствени организации. "Змията е в добри ръце", уточняват след операцията съседите, цитирани от в. "Сега".

Проблемите на "Обеля"

Жителите на "Обеля" са недоволни и от липсата на адекватна организация на транспорта заради ремонтните дейности в квартала. В продължение на година между метростанциите "Сливница" и "Обеля" няма да се движат метровлакове заради изграждането на нова междинна спирка. Участъкът не е дълъг, но няма организиран никакъв довеждаш транспорт. Така хората са принудени да чакат от 20 до 40 минути за обичайни автобусни линии, свързващи квартала с различни села.

Освен това, заради пропадане на пътното платно в близост до метростанцията, е частично възпрепятствано и автомобилното движение.

От Facebook групи на квартала се вижда, че жителите са притеснени, че тепърва ще има проблеми заради започващата учебна година и наближаващата зима.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
