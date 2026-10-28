Очни прегледи за деца и възрастни в МЦ 1 „Елин Пелин“. На 30 октомври 2026 г., от 08:30 до 13:30 ч., д-р Константин Спасов, специалист по очни болести, ще преглежда в медицинския център. Д-р Спасов завършва Медицински университет – София през 2020 г., а през 2025 г. придобива специалност „Очни болести“.

Професионалните му интереси са насочени към изследването на зрението и определянето на диоптри при деца и възрастни, както и към възпалителните заболявания на предната част на окото. Извършва диагностика на катаракта, глаукома, съдови и възпалителни заболявания на ретината.

Кабинетът разполага с модерна апаратура за преглед и диагностика на зрението.

Прегледите за деца са безплатни.

📍 МЦ 1 „Елин Пелин“, кабинет №8

📅 30 октомври 2026 г. | 08:30–13:30 ч.

📞 Записване на час: 0725/60253 или на регистратурата на медицинския център.