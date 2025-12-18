Община Самоков ремонтира пътя Ярлово – Ковачевци

Община Самоков подписа договор с изпълнител за основен ремонт на четвъртокласния общински път Ярлово – Ковачевци, който ще се реализира с финансиране по Фонда за общински инвестиции към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Заедно с основния ремонт на пътя през Околите, двата обекта са ключови за развитието на туризма и са от съществено значение за подобряване на транспортната свързаност между населените места и осигуряване на по-добър достъп до туристически зони в района.

Изпълнението на строително-монтажните дейности по пътя Ярлово – Ковачевци ще стартира при наличие на подходящи метеорологични условия.

В рамките на Фонда за общински инвестиции за Община Самоков, освен двата пътя, е завършена и лекоатлетическата писта на стадион „Искър“, изцяло е подменен водопроводът в село Широки дол и се изпълняват строително-монтажни дейности по изграждането на нов физкултурен салон към ОбУ „Неофит Рилски“.

След приключване на обектите Община Самоков ще изпълни на 100% предвидената от страна на държавата инвестиционна програма по Фонда за общински инвестиции, с което осигурява устойчиво развитие, по-добра инфраструктура и повишаване качеството на живот в общината.