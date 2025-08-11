Община Самоков с блестящо представяне на Националния събор на народното творчество

Община Самоков с блестящо представяне на XIII Национален събор на народното творчество – Копривщица 2025. На 8, 9 и 10 август живописният град Копривщица отново се превърна в сцена на най-големия форум за автентичен български фолклор. Националният събор, провеждан от 1965 г. насам на всеки пет години, събра хиляди участници от цялата страна, а сред тях достойно се нареди и Община Самоков – с представители на нашите читалища, пазители на традицията и българския дух.
Гордеем се да обявим, че златни медали и първи места завоюваха:
НЧ „Христо Ботев – 1903“ – с. Радуил
НЧ „Светлина – 1909“ – с. Белчин
НЧ „Отец Паисий – 1910“ – с. Доспей
НЧ „Христо Ботев – 1928“ – с. Говедарци
НЧ „Свобода – 1940“ – с. Мала църква
НЧ „Христо Ботев – 1926“ – с. Райово
НЧ „Просвета – 1939“ – с. Марица
НЧ „Васил Левски – 1937“ – с. Алино
НЧ „Михаил Дашин – 1911“ – с. Драгушиново
Благодарим на всички самодейци, ръководители и участници, които показаха, че Самоков пази и предава своите корени!