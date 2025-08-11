Община Самоков с блестящо представяне на Националния събор на народното творчество

Община Самоков с блестящо представяне на XIII Национален събор на народното творчество – Копривщица 2025. На 8, 9 и 10 август живописният град Копривщица отново се превърна в сцена на най-големия форум за автентичен български фолклор. Националният събор, провеждан от 1965 г. насам на всеки пет години, събра хиляди участници от цялата страна, а сред тях достойно се нареди и Община Самоков – с представители на нашите читалища, пазители на традицията и българския дух.

Гордеем се да обявим, че златни медали и първи места завоюваха:

НЧ „Христо Ботев – 1903“ – с. Радуил

НЧ „Светлина – 1909“ – с. Белчин

НЧ „Отец Паисий – 1910“ – с. Доспей

НЧ „Христо Ботев – 1928“ – с. Говедарци

НЧ „Свобода – 1940“ – с. Мала църква

НЧ „Христо Ботев – 1926“ – с. Райово

НЧ „Просвета – 1939“ – с. Марица

НЧ „Васил Левски – 1937“ – с. Алино

НЧ „Михаил Дашин – 1911“ – с. Драгушиново

Благодарим на всички самодейци, ръководители и участници, които показаха, че Самоков пази и предава своите корени!