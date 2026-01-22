Община Самоков връчи почетни плакети на Бабинден

По традиция, на Бабинден, Община Самоков връчи почетни плакети със знаците на града на децата, родени през 2025 година. За двадесет и първа поредна година този мил жест символизира грижата, уважението и отговорността към бъдещето на Самоков.

Родителите и техните деца бяха посрещнати на тържествена церемония, изпълнена с топлина и усмивки. Малките ни съграждани получиха първото си почетно отличие от родния град – знак, че Самоков ги приветства и ги очаква с отворени обятия.

В своето слово кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта, че децата са най-ценната инвестиция на общината и че усилията на местната власт са насочени към създаване на по-сигурно и по-добро бъдеще за тях.

„Инвестираме в образование, модерни детски градини и училища, в обновяване на детски площадки и пространства за игра, защото вярваме, че грижата за децата днес е основата на силен и устойчив Самоков утре“, отбеляза кметът.

Празничното настроение беше допълнено от изпълненията на децата от филиала на ДГ ,,Звънче“.

Община Самоков благодари на всички родители, че споделиха този специален ден, и пожелава на най-малките си жители здраве, щастливо детство и много сбъднати мечти.