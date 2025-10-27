Община Самоков взима мерки за защита на хората след обилните валежи

Община Самоков предприема всички необходими мерки за защита на населението и имуществото във връзка с повишаването на нивото на реките вследствие на обилните валежи. Провеждат се редовни обходи на речните корита, изграждат се диги и на терен работи специализирана техника за укрепване и защита на критичните участъци.

На място кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов координира действията и съвместно с местните кметове следи за своевременно предприемане на мерки при нужда. Аварийното звено към Община Самоков продължава наблюдението на речните корита, за да гарантира безопасността на населението и бърза реакция при всяка ситуация.

Сърдечни благодарности към всички, които се включиха с тежка специализирана техника в село Говедарци с цел предотвратяване на наводнение.