Зеленски в Белград: План за съвместна фабрика за дронове в Сърбия, Путин пречи

Ще започнат ли скоро Украйна и Сърбия да произвеждат дронове заедно. Този въпрос поставя националният вестник на Германия „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“. Недостигът на американски ракети се отразява на войната. Зеленски е на посещение в Сърбия, страна, която обикновено се смята за приятелска на руския диктатор Владимир Путин. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да направи държавно посещение в Сърбия в събота, 8 август 2026 г. Правителствата на Сърбия и Украйна обявиха това едновременно в четвъртък вечерта.

Пътуването е преди всичко политически сигнал, въпреки че се очаква разговорите в сръбската столица да се фокусират върху икономическото сътрудничество. Това важи, макар и да няма официално потвърждение, не на последно място за отбранителния сектор, включително потенциалното съвместно производство на дронове.

Такъв проект би могъл да бъде реализиран чрез тристранно сътрудничество между Сърбия като място за производство, Украйна като водеща страна в разполагането на дронове и Обединените арабски емирства като финансов поддръжник.

Може би не е случайно, че в навечерието на срещата Путин говори за Украйна с лидера на емирствата. ОЩЕ: Путин говори за Украйна с лидера на ОАЕ. Вучич приема Зеленски в Сърбия, но отказва да санкционира Русия

Лоби против Зеленски в русофилската балканска държава

Дълго време не беше ясно дали политически чувствителната среща в Белград действително ще се проведе, не само заради непредсказуемата война в Украйна. Според дипломатически източници в Киев има и лоби, което по принцип се противопоставя на посещението на Зеленски в русофилската балканска държава. Посещението на Зеленски в Сърбия първоначално беше планирано за средата на май, но беше отложено с кратко предизвестие от Киев.

Пътуването беше пренасрочено за първата седмица на август, на 15 юли в Киев, когато сръбският президент Александър Вучич участва в петата среща на върха Украйна-Югоизточна Европа. Подготовката за посещението се проведе при най-строга секретност. Кръгът от запознати обаче се беше разширил толкова много през последните дни по практически причини – като например пристигането на украинските сили за сигурност и служители по протокола – че беше само въпрос на време новината да изтече сред обществеността. ОЩЕ: Заради атаките в Киев: ЕС удари по производителите на руските ракети "Искандер" и "Сармат"