Поредица от инциденти по трамвайна линия №8: Кметът на "Люлин" иска спешен ремонт на трасето

Във връзка с поредица от инциденти с дерайлирали трамваи по линия №8 кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров предприема незабавни действия и отправя официални искания до Столична община за спешни мерки за обезопасяване и ремонт на трамвайното трасе. „Инцидентите са сериозен сигнал, че състоянието на трамвайното трасе изисква незабавни действия. Безопасността на хората е безусловен приоритет и необходимите мерки не могат повече да бъдат отлагани“, заяви той.

Предложенията: спешен ремонт още преди приемане на Капиталовата програма

Кметът на район „Люлин“ информира, че вече е направил предложение за включване в Капиталовата програма на Столична община за 2026 г. на цялостен ремонт на бул. „Д-р Петър Дертлиев“, включително и на трамвайното трасе, където се е случил първият инцидент с трамвай.

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Предстои да бъде внесено искане и за рехабилитация на бул. „Джавахарлал Неру“, включително на кръстовищата с бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Райко Даскалов“.

Снимка: БГНЕС

Още днес, 5 август, Георги Тодоров ще изпрати официално искане до Столична община за извършване на неотложен ремонт на компрометираните участъци от трамвайното трасе, без да се изчаква приемането на Капиталовата програма.

„Животът и здравето на хората не търпят отлагане. Необходимите мерки трябва да бъдат предприети незабавно, за да се гарантира безопасността на пътниците, ватманите и всички жители на района“, подчерта районният кмет, цитиран от пресцентъра на районната администрация.

Самата тя "ще продължи да информира обществеността за предприетите действия и за реакцията на Столична община по поставените искания", гласи съобщението.

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