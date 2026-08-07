Кои са призраци и кои враговете? Папата с проповед към младите хора от Източна Европа (ВИДЕО)

Папа Лъв заговори за призраци и врагове по време на проповед към младежи и най-вече тези от Източна Европа, предаде италианската информационна агенция ANSA. започна, като се обърна към младите хора, особено към тези от Източна Европа, където е преживяна „опасна смесица от религиозни изповедания и национализъм“, подчертавайки, че християните са противоположност на „фундаментализма“ и все по-често ще бъдат призовани да станат „миротворци в общества, изкушени да експлоатират религията в конфликта на идентичности“.

Призраците и враговете

След това той се свързва отново с вековната францисканска традиция, когато посочва силните на Земята, които искат да „завладеят и унижат“ другите, като измислят „призраци и врагове“, докато Свети Франциск, осем века по-късно все още живо вдъхновение за цялото човечество, учи „да не доминираме, а да служим; да не грабваме, а да получаваме; да не държим, а да връщаме“.

Папата на среща с млади хора

Папа Лъв в Асизи прегръща над 2500 млади хора, събрани в базиликата „Санта Мария дели Анджели“ за едно от ключовите събития от францисканската юбилейна година – „Напред! Францисканската младежка среща 2026“. ОЩЕ: Папата отиде гладен на среща с бедни хора (ВИДЕО)