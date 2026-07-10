Добра новина за София: До месец одобряват важен участък от Околовръстното

Съвсем скоро, може би до около един месец, ще бъде одобрен подробният устройствен план за първия участък от недовършената отсечка на Околовръстния път на София, който е от „Бъкстон“ до преминаването на „Цар Борис“. Еедновременно с това се започва работа по отчуждаване на втория участък, който беше одобрен през 2023 г. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който се срещна с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и представители на Столична община и обсъдиха окончателно разрешаване и проблемите около процедурите на Столичния околовръстен път.

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Той се надява, че до около 3 месеца ще има постановление на Министерския съвет с цел започване на реалното отчуждаване на процеса. „В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самият подробен устройствен план се навлиза доста в градската територия. Към този момент може да кажем, че 90% от всичките въпроси са решени. Така че вървим в една правилна посока“, обясни Шишков.

Точна дата за старта на строителството все още няма. От министерството очакват първо да завърши отчуждаването, да бъде одобрен подробният устройствен план. „Отсечката ще има в себе си много технология - един тунел, мостови съоръжения", каза още регионалният министър.