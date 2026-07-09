След пожара в "Екобулпак": Криза с разделното събиране в София, търси се решение

Криза с контейнерите за разделно събиране на отпадъци в 14 района на София след пожара в базата на "Екобулпак". "До седмица трябва да се намери решение за обслужването им", заявява кметът на София Васил Терзиев. Той информира, че през последните дни от страна на общината са проведени няколко разговора с оператора, а вчера се е състояла среща със собствениците.

"Заедно търсим решение, което да възстанови нормалното обслужване възможно най-бързо", уверява Терзиев. Той очаква до седмица да има работещо решение.

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Терзиев припомни, че в първите часове и дни след пожара основният им приоритет е била безопасността. "Мобилизирахме всички ресурси и работихме рамо до рамо с пожарната, държавните институции и всички ангажирани екипи, за да овладеем ситуацията и да не допуснем допълнителни щети. Обстановката беше изключително сложна, но за щастие успяхме да се справим", написа кметът.

"Екобулпак" обслужва цветните контейнери в 14 от 24-те района на София - „Надежда”, „Сердика”, „Красна поляна”, „Илинден”, „Възраждане”, „Витоша”, „Лозенец”, „Изгрев”, „Слатина”, „Люлин”, „Подуяне”, „Връбница”, „Панчарево” и „Банкя”.

Пожарът засегна именно базата, през която преминава значителна част от разделно събраните отпадъци. Това създава сериозно затруднение в обслужването.

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Кметът призовава за правилно сортиране на опаковките и смачкване на пластмасовите бутилки, кеновете и кашоните, за да заемат по-малко място. Терзиев помоли гражданите да задържат част от опаковките у дома още няколко дни или да използват цветни контейнери в район, който се обслужва от друг оператор и където графиците не са нарушени. Такива са „Средец“, „Красно село“, „Оборище“, „Триадица“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Овча купел“, „Нови Искър“, „Кремиковци".