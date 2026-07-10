Заключителен концерт "Малките вълшебства" се проведе в село до Самоков

На 8 юли 2026 година, в салона на НЧ „Георги С. Раковски – 1928“ в село Драговищица, самодейците от школите по изкуства представиха своя заключителен концерт „Малки вълшебства“, с който изпратиха една ползотворна творческа година, изпълнена с труд, вдъхновение и любов към изкуството. Събитието уважиха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Евгений Кирилов – кмет на село Драговищица, общинските съветници – г-жа Василена Ивкова, г-жа Анета Михалова и г-н Иван Иванов, г-жа Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“, църковното настоятелство при храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ – село Драговищица, г-жа Румяна Аврамова – директор на ДГ „Детелина“, читалищни дейци, родители, гости и приятели.

С пъстрите си изпълнения в концерта се включиха Танцова школа „Емиданс“, с хореограф г-жа Емилия Димитрова, Музикална школа „Омая“, с вокален педагог г-жа Петя Живкова, както и малките танцьори от Група по модерни танци „Дивна Денс“.

Концертът „Малки вълшебства“ бе изграден като истински празник на детството, таланта и силата на читалищния дух. Негов автор е секретарят на читалището г-жа Диана Михайлова, която чрез емоционален сценарий пресъздаде света на детските мечти, превръщайки сцената в място, където всяко дете заблестя със своята индивидуалност. За магичната атмосфера допринесе и г-жа Емилия Михайлова, която е подпомогнала с костюмите, а красивият сценичен декор бе безвъзмездно предоставен от Мари Никол – позната на читателите като автор на книгата „Книга без име“. Благодарение на общите усилия сцената се превърна в приказен свят, изпълнен с цвят, красота и въображение.

Децата показаха, че са истинското сърце и душа не само на концерта, но и на своето любимо Народно читалище „Г. С. Раковски – 1928“, където през цялата година са опознали различните лица на изкуството. Пред препълнения салон те представиха блестящи изпълнения на народни танци, балет, модерни танци и музикални произведения, а автентичните драговищенски фолклорни песни развълнуваха публиката и напомниха колко живи са българските традиции, когато се предават с любов на следващите поколения.

Особено вълнуващ бе моментът, в който най-малките участници – едва на тригодишна възраст – уверено излязоха на сцената. Усмивките им, искреното вълнение и гордостта, с която изпълниха своите песни и танци, предизвикаха бурни аплодисменти и сълзи от радост в очите на техните родители. Тези първи стъпки на сцената са началото на едно красиво пътешествие към българската култура и духовност.

Но читалището е дом не само за най-малките. В него творят и се развиват хора от всички възрасти, защото любовта към изкуството няма години. Именно това прави Народно читалище „Г. С. Раковски – 1928“ живо средище на културата – място, където поколенията се срещат, вдъхновяват се взаимно и пазят традициите живи.

Присъстващите се превърнаха в свидетели на резултатите от труда през изминалата творческа година на самодейците, ръководителите и читалищното настоятелство. Във всяко изпълнение личаха безбройните часове репетиции, постоянството, дисциплината и огромната любов към българската култура.

На подобни заключителни концерти най-силно се виждат огънят в детските очи, удовлетворението от наученото и радостта от всяка нова стъпка по пътя към изкуството. Всеки усвоен танц, всяка изпята песен и всяко сценично превъплъщение са доказателство, че читалището изпълнява своята най-важна мисия – да възпитава, вдъхновява и съхранява българския дух.

Със заключителния си концерт НЧ „Г. С. Раковски – 1928“ – село Драговищица посреща летните дни, пожелавайки си още повече вдъхновение, творчески успехи и здраве през предстоящия творчески сезон.

Г-жа Диана Михайлова – секретар на НЧ „Г. С. Раковски – 1928“, поднесе своята благодарност и признателност към всички институции и личности, които оказват подкрепа и съдействие за развитието на читалището.

След пъстрия празник на изкуството кметът се обърна към присъстващите.

„Силни аплодисменти за всички вас – самодейци и ръководители, които украсихте сцената с таланта и харизмата си!

Адмирации за труда и всеотдайността на всички вас!

Силата на общността ни е именно в това – читалищата ни са пълни с живот и дейност, културата ни се развива, а децата ни растат в традиции и се възпитават в ценности.

Събираме се заедно – от най-малките до най-големите – обединени от любов към децата си и признание към труда на ръководителите и читалищните дейци.

Пожелаваме си да продължим да се събираме като общност, обединени от любов към българщината и развивайки културата в бързо развиващата се община Костинброд! Щастливи летни дни на всички!“

Заключителният концерт завърши с връчване на удостоверения за успешно завършена творческа година.

Нека следващата донесе още повече поводи за гордост, вдъхновение и удовлетворение!Община Костинброд благодари за усилията, всеотдайността и любовта, които всички творци влагат в развитието на културата. Благодарим, че заедно съхранявате българските традиции, защото чрез тях не само давате пример на младите поколения, но и изграждате духовното бъдеще на нашата общност. През тази година беше успешно завършен и ремонтът на покрива на Народно читалище „Г. С. Раковски – 1928“ – още една важна стъпка към съхраняването на този безценен дом на културата. Днес неговият покрив е здрав и сигурен, а най-важната ни обща задача остава да изпълваме залите му с детски смях, талант, песни, танци и нови мечти. Защото истинската сила на едно читалище не е само в неговите стени, а в хората, които вдъхват живот на всяка сцена и превръщат всяко представление в празник на българския дух.

Пожелаваме на всички весело, слънчево и вдъхновяващо лято!