Грижата за гробищните паркове е не само административен ангажимент, а израз на уважение към паметта на нашите близки. Именно с тази отговорност Община Елин Пелин създаде Общинско предприятие „Гробищни паркове – Елин Пелин“ – специализирано общинско звено, което централизира стопанисването им на територията на общината.

Предприятието има за цел да създаде по-добра организация на дейностите, свързани с гробищните паркове, както и условия за по-висок стандарт на тяхната поддръжка и облагородяване. Част от тази политика е и извършената дигитализация на гробищните паркове, която ще улесни гражданите при достъпа до информация и административни услуги.

С влизането в сила на Наредбата за гробищните паркове от 1 юли 2026 г. се въвежда и единен ред за извършване на строително-ремонтни, благоустройствени и каменоделски дейности по гробните места.

Благоустройствените дейности ще се извършват след подадено заявление и издадено разрешение от директора на Общинско предприятие „Гробищни паркове – Елин Пелин", а извършването на каменоделски услуги – след писмено уведомление до предприятието за съответната дейност, гробищен парк и гробно място.

Важно е да се знае, че тези изисквания се отнасят единствено до лицата и фирмите, извършващи такива дейности. За гражданите, посещаващи гробищните паркове, за да почетат паметта на своите близки, достъпът остава свободен и безплатен – без промяна в установения досега ред за полагане на цветя, палене на свещи и извършване на възпоменателни обреди.

Повече информация за дейността на предприятието, предоставяните услуги и необходимите документи е публикувана на официалния сайт на ОП "Гробищни паркове- Елин Пелин".